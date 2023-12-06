Соседка Украины хочет открыть центр обслуживания F-16: о ком речь

Там уже открыли центр для обучения украинских пилотов

Румыния собирается ремонтировать и обслуживать истребители F-16 на своей территории, а ранее заявляла о том, что хочет стать топ-партнером в восстановлении Украины. В планах открыть совместный центр с американской компанией Lockheed Martin.

Такое заявление сделал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, пишет "Европейская правда". Он сейчас находится с рабочим визитом в Соединенных штатах Америки.

Во время визита глава румынского правительства напомнил, что недавно в стране уже открыли Европейский учебный центр F-16. Обучение в нем также будут проходить пилоты из Украины. Чолаку сказал, что эта программа уже функционирует.

"Мы обсудили создание на территории Румынии центра по техническому обслуживанию и ремонту F-16. Уже есть сотрудничество с Lockheed Martin по системе обслуживания, но мы хотим немного расширить сферу интересов", ― сказал Чолаку.

Недавно в Румынию уже прибыли первые истребители F-16, которые страна приобрела у Норвегии. В румынском Минобороны рассказали, что это существенно повысит национальную безопасность страны. Всего правительства государств договорились о продаже 32 боевых самолетов.

Ранее "Телеграф" писал, что Бельгия планирует передать Украине истребители F-16. Однако смущают сроки.