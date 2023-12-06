Сусідка України хоче відкрити центр обслуговування F-16: про кого мова

Там уже відкрили центр для навчання українських пілотів

Румунія збирається ремонтувати та обслуговувати винищувачі F-16 на своїй території, а раніше заявляла про те, що хоче стати топ-партнером у відновленні України. У планах відкрити спільний центр із американською компанією Lockheed Martin.

Таку заяву зробив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, пише "Європейська правда". Він зараз перебуває з робочим візитом у Сполучених штатах Америки.

Під час візиту глава румунського уряду нагадав, що нещодавно у країні вже відкрили Європейський навчальний центр F-16. Навчання у ньому також проходитимуть пілоти з України. Чолаку сказав, що ця програма вже працює.

"Ми обговорили створення на території Румунії центру з технічного обслуговування та ремонту F-16. Вже є співпраця з Lockheed Martin щодо системи обслуговування, але ми хочемо трохи розширити сферу інтересів", - сказав Чолаку.

Нещодавно до Румунії вже прибули перші винищувачі F-16, які країна придбала у Норвегії. У румунському Міноборони розповіли, що це суттєво підвищить національну безпеку країни. Усього уряди держав домовилися про продаж 32 бойових літаків.

Раніше "Телеграф" писав, що Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16. Проте бентежать терміни.