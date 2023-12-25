Росіяни показали "знищені" F-16 в Україні: але є великий нюанс (фото)

Однак, на відміну від аудиторії пропагандистів, інші одразу викрили цей фейк

Поки Україна чекає на перші поставки бойових винищувачів F-16, росіяни вже на всю "знищують" їх один за одним на території нашої країни. Принаймні такими фейками у РФ останніми днями "годують" своїх громадянам.

У соціальних мережах з’являлися пости, в яких російські пропагандисти показують супутникові знімки нібито аеродрому в Одесі, де, за їхніми словами, видно уражені F-16. Тільки проблема в тому, що на одному фото — російські винищувачі, на другому — бельгійський, який не має жодного стосунку до війни в Україні. Про це повідомляється в Telegram-каналі "Несемось", автором якого є військовий Петро Шуклінов.

Так, росіяни в пабліках пишуть, що "били точно в ціль" та нібито знищили винищувачі на аеродромі в Одесі. Вони прозвітували, що всього уражених цілей було шість. Однак, на відміну від аудиторії пропагандистів, інші одразу викрили цей фейк. Фото, які були прикріплені до посту про знищення F-16, є насправді фотографіями російських винищувачів.

Водночас ще одна фотографія, яку росіяни видали на "згорілий F-16", виявилася фотографією бельгійського винищувача, яка була зроблена у 2018 році. Варто додати, що пропагандисти настільки забрехалися, що вигадали легенду, нібито це фото їм передав "своя людина" в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що першу партію винищувачів F-16 Україні можуть передати вже до кінця 2023 року. Зараз триває підготовка 19 одиниць техніки.