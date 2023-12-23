Очень неожиданно: Украина может получить F-16 до конца этого года, утверждает ISW

Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия обещали Украине F-16

Вооруженные силы Украины могут получить первую партию истребителей F-16 гораздо раньше, чем раньше считалось. Первые самолеты могут передать Украине уже до конца 2023 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 декабря. Аналитики напоминают, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что уже идет подготовка первых 18 истребителей F-16.

Рютте не озвучивал сроки доставки самолетов (очевидно, из соображений безопасности), но эстонские стратегические документы, составленные разведкой, утверждают, что истребители могут оказаться в Украине уже в последних числах декабря.

"Хотя Рютте не подтвердил сроки поставки F-16, недавно в стратегическом документе Министерства обороны Эстонии отмечено, что Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия уже обязались пожертвовать F-16 Украине до конца 2023 года", – отмечается в отчете.

Справка: F-16 является американским истребителем четвертого поколения. Среди его преимуществ отличают высокую маневренность, быстроту и универсальность. F-16 можно использовать для разных целей: как штурмовик, перехватчик или бомбардировщик.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция присоединилась к обучению украинских пилотов. Однако на вооружении этой страны нет истребителей F-16.