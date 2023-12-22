Первые F-16 готовят к отправке в Украину: сколько их придет, рассказал Зеленский

Совсем скоро в украинском небе появятся долгожданные истребители

В Нидерландах приняли решение подготовить первую партию самолетов F-16 для передачи Украине. Она будет состоять из 18 истребителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после телефонного разговора с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

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"Я говорил с Марком Рютте, поблагодарил правительство Нидерландов за решение начать подготовку первых 18 самолетов F-16 к поставке в Украину. Я также поблагодарил Нидерланды за активную поддержку начала переговоров о вступлении Украины в ЕС и подчеркнул важность как можно скорее предоставить Украине долгосрочную помощь ЕС в размере 50 миллиардов евро", ― написал Зеленский.

В телефонном разговоре также обсуждали текущую обстановку на фронте и как складывается ситуация в Черном море. Президент рассказал о военных потребностях страны. Особое внимание он уделил противовоздушной обороне (ПВО), беспилотникам и артиллерии.

Зеленский написал, что договорился с Рютте и далее продолжать совместную работу по гарантиям безопасности согласно Вильнюсской декларацией "Большой семерки". Также затронули тему организации следующей встрече по Формуле мира. Это важно, чтобы получить международную поддержку для украинского видения справедливого мира.

Для справки: F-16 является американским истребителем четвертого поколения. Среди его преимуществ отличают высокую маневренность, скорость и универсальность. F-16 можно использовать для разных целей: как штурмовик, перехватчик или бомбардировщик.

Напомним, что украинские пилоты проходят обучение на истребителях F-16 в рамках коалиции, которую возглавляют Нидерланды и Дания. Один из центров находится на территории Румынии.

Ранее "Телеграф" писал, что Франция присоединилась к обучению украинских пилотов. Однако на вооружении этой страны нет истребителей F-16.