Перші F-16 готують до відправки до України: скільки їх прийде, розповів Зеленський

Незабаром в українському небі з’являться довгоочікувані винищувачі

У Нідерландах вирішили підготувати першу партію літаків F-16 для передачі Україні. Вона складатиметься із 18 винищувачів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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"Я говорив з Марком Рютте, подякував уряду Нідерландів за рішення розпочати підготовку перших 18 літаків F-16 до постачання в Україну. Я також подякував Нідерландам за активну підтримку початку переговорів про вступ України до ЄС і наголосив на важливості якнайшвидше надати Україні довгострокову допомогу ЄС у розмірі 50 мільярдів євро", ― написав Зеленський.

У телефонній розмові також обговорювали поточну обстановку на фронті і як складається ситуація у Чорному морі. Президент розповів про військові потреби країни. Особливу увагу він приділив протиповітряній обороні (ППО), безпілотникам та артилерії.

Зеленський написав, що домовився з Рютте і надалі продовжувати спільну роботу з гарантій безпеки згідно з Вільнюською декларацією "Великої сімки". Також торкнулися теми організації наступної зустрічі за Формулою світу. Це важливо, щоб здобути міжнародну підтримку для українського бачення справедливого світу.

Довідка: F-16 є американським винищувачем четвертого покоління. Серед його переваг відрізняють високу маневровість, швидкість та універсальність. F-16 можна використовувати для різних цілей: як штурмовик, перехоплювач або бомбардувальник.

Нагадаємо, що українські пілоти проходять навчання на винищувачах F-16 у рамках коаліції, яку очолюють Нідерланди та Данія. Один із центрів знаходиться на території Румунії.

Раніше "Телеграф" писав, що Франція приєдналася до навчання українських пілотів. Однак на озброєнні цієї країни немає винищувачів F-16.