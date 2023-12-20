Ще одна країна буде навчати українських пілотів: що відомо

Цікаво, що французські військові не уточнюють тип літаків, на яких будуть навчатися українці

Ще одна європейська країна долучається до підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Це буде Франція, яка з початку 2024 року почне надавати базову підготовку українцям, яку вони зможуть продовжити в інших країнах НАТО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Франції. Відомство нагадує, що ще у травні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Франції до навчання українських пілотів спільно з європейськими партнерами.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", – сказано у повідомленні.

Цікаво, що міністерство не уточнює тип літаків, на яких будуть навчатися українці. Можливо, мова йде про навчання на винищувачах F-16, якими займається коаліція на чолі з Нідерландами та Данією – тільки от Франція не має на озброєнні американських винищувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16. Проте бентежать терміни.

Румунія збирається ремонтувати та обслуговувати винищувачі F-16 на своїй території. У планах відкрити спільний центр з американською компанією Lockheed Martin.