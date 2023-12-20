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Ще одна країна буде навчати українських пілотів: що відомо

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Можливо, мова йде про участь у коаліції F-16 Новина оновлена 20 грудня 2023, 02:23
Можливо, мова йде про участь у коаліції F-16. Фото wikimedia.org

Цікаво, що французські військові не уточнюють тип літаків, на яких будуть навчатися українці

Ще одна європейська країна долучається до підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Це буде Франція, яка з початку 2024 року почне надавати базову підготовку українцям, яку вони зможуть продовжити в інших країнах НАТО.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони Франції. Відомство нагадує, що ще у травні 2023 року президент Франції Емманюель Макрон заявив про готовність Франції до навчання українських пілотів спільно з європейськими партнерами.

"Перші пілоти прибудуть на початку 2024 року. Після початкової підготовки у Франції вони продовжать навчання на винищувачах на курсах, організованих нашими партнерами", – сказано у повідомленні.

Цікаво, що міністерство не уточнює тип літаків, на яких будуть навчатися українці. Можливо, мова йде про навчання на винищувачах F-16, якими займається коаліція на чолі з Нідерландами та Данією – тільки от Франція не має на озброєнні американських винищувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що Бельгія планує передати Україні винищувачі F-16. Проте бентежать терміни.

Румунія збирається ремонтувати та обслуговувати винищувачі F-16 на своїй території. У планах відкрити спільний центр з американською компанією Lockheed Martin.

Теги:
#Франція #Винищувач F-16 #F-16 #Військова допомога Україні