В "Слуге народа" советуют не помогать российским ИПСО: "Какие военные рельсы и заводы в три смены?"

Нардеп Потураев рассказал, какие российские ИПСО сейчас успешно действуют в Украине

Украинцам посоветовали не помогать распространению российской пропаганды. Информация о том, что в России военные заводы работают в три смены и непрерывно производят вооружение — не более чем миф для устрашения украинцев.

Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев. Подробности по этой теме он озвучил в интервью "Телеграфу".

"Главное, чтобы мы сами не помогали, потому что я вижу, что в последние дни в медиа очень широко начали появляться публикации, люди которые говорят, что все пропало и мы проигрываем, а Россия выиграет. Для этого нет никаких оснований. Если ты ответственный эксперт, а не медийный "хайпожер", то ты должен сказать, что мы в тяжелой ситуации. Но она безнадежна? Нет. А люди приходят и начинают нести глупости о военных рельсах, о заводах в три смены… Что производить на заводах в три смены? Это что, Вторая мировая война? Танк Т-34 ты будешь производить? Или хочешь ввести карточную систему, чтобы люди меньше потребляли и больше было денег на оружие?", — сказал нардеп. Он добавил, что современная экономика работает по-другому.

Относительно того, что западная пресса в последнее время тоже распространяет информацию типа того, что "Украина скоро проиграет", он пояснил, что "западная пресса не свободна от влияния российских нарративов".

"У России очень много возможностей влияния и канал "Russia Today" только верхушка айсберга. Там все держится на многолетних, многомиллионных вливаниях в экспертов, политиков. При этом речь идет даже о скрытых вливаниях: люди могут даже не знать, откуда они получали те или иные гранты на исследования, которые ложатся в эту общую копилку", — акцентировал Никита Потураев.

На вопрос журналиста о том, какие российские ИПСО сейчас успешно действуют в Украине, он ответил: "Здесь трудно сказать, потому что для этого нужно быть либо в центре по борьбе с дезинформацией СНБО, либо в СБУ. Я могу только сказать, где вижу их активность. Продвигаются настроения поражения: Запад слабый, Запад изменит или предаст, не будет достаточно денег, конфликт между военным и политическим руководством и вообще Украина движется к поражению, а вот Россия молодцы, Россия развивается, наращивает мощности военного комплекса.".

Больше по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "До конца войны телемарафон нужен": Никита Потураев о мобилизации, "хороших русских" и выселении РПЦ" .

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