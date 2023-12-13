У "Слузі народу" радять не допомагати російським ІПСО: "Які військові рейки та заводи у три зміни?"

Нардеп Потураєв розказав, які російські ІПСО зараз успішно діють в Україні

Українцям порадили не допомагати розповсюдженню російської пропаганди. Інформація про те, що в Росії військові заводи працюють у три зміни та безперервно виробляють озброєння — не більше ніж міф для залякування українців.

Таку думку висловив голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Подробиці на цю тему він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

"Головне, щоб ми самі не допомагали, бо я щось бачу, що останніми днями в медіа дуже широко почали з'являтися публікації, люди які кажуть, що все пропало і ми програємо, а Росія виграє. Для цього немає жодних підстав. Якщо ти відповідальний експерт, а не медійний "хайпожер", то ти маєш сказати, що ми в важкій ситуації. Але чи є вона безнадійна? Ні. А люди приходять і починають верзти дурниці про військові рейки, про заводи в три зміни… Що виробляти на заводах в три зміни? Це що, Друга світова війна? Танк Т-34 ти будеш виробляти? Чи ти хочеш вести карткову систему, щоб люди менше споживали і більше було грошей на зброю?", — сказав нардеп. Він додав, що сучасна економіка працює інакше.

Стосовно того, що західна преса останнім часом теж поширює інформацію на кшталт того, що "Україна скоро програє", він пояснив, що "західна преса не вільна від впливу російських наративів".

"У Росії дуже багато можливостей впливу і канал "Russia Today" тільки верхівка айсбергу. Там все тримається на багаторічних, багатомільйонних вливаннях в експертів, політиків. При цьому, мова йде навіть про приховані вливання: люди можуть навіть не знати звідки вони отримували ті чи інші гранти на дослідження, які лягають в цю загальну копилку", — акцентував Микита Потураєв.

На питання журналіста про те, які російські ІПСО зараз успішно діють в Україні, він відповів: "Тут важко сказати, тому що для цього треба бути, або в центрі по боротьбі з дезінформацією РНБО, або в СБУ. Я можу тільки сказати, де я бачу їхню активність. Просуваються настрої поразки: Захід слабкий, Захід зрадив або зрадить, не буде достатньо грошей, конфлікт між військовим і політичним керівництвом і взагалі Україна рухається до поразки, а от Росія молодці, Росія розвивається, нарощує потужності військового комплексу".

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "До кінця війни телемарафон потрібний": Микита Потураєв про мобілізацію, "хороших русских" та виселення РПЦ".

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