Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, про що каже російська пропаганда в останні дні.

Якби ви читали російську пропаганду, то побачили, як останній тиждень знову змінилась риторика. Ні, мова не про ІПСО — тут все стандартне.

Мова про люту злість від неможливості відповісти. Відповісти достойно. Збиті СУшки в засідці. Отруєний пропагандист. Бавовна по окупованих містах.

А на зустріч — нічого. "Где удары по центру принятия решений" читаються в кожній строчці.

Їм мало нелюдяності ударів по мирних місцях. Мало, тому що недостатньо крові, а наші ППО — боги нашого спокою. На відміну від росіян.

Їм потрібна жертва когось відомого, гучного. Їм потрібні кадри пожежі на Майдані або в районі Верховної ради. Або тисяч цивільних вбити горем — як гірший, але варіант.

Та мають нічого НІ-ЧО-ГО!

Саме звідси збиті F-16 про які ви не знаєте. Саме звідси щоночі в псевдомоніторингові публіки росіян звітують про вибухи, яких не існує. Про влучання, які не підтвердити навіть фотошопом. Тупа злість неможливості.

Все це ви би знали, якби читали русню так багато, як ми. Але ми сподіваємось, що ви цього не робите і бережете свої нерви та здоровий глузд.

Тому ми розповідаємо вам все це. Що би ви знали правду. Щоб раділи за всіх нас — за фронт і тил. Які разом протистоять орді. І протистоїм поки досить потужно. Попри все.

Джерело: пост Андрющенка у Telegram