Росія веде велику інформаційно-психологічну гру проти нас. І дуже погано, що багато хто цього не розуміє - Борислав Береза
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Екснардеп Борислав Береза розповів, про що пишуть російські боти в мережі
Такої кількості російських ботів у телеграмі, фейсбуці та YouTube, як в останній час, я давно не бачив. І вони використовують українську на високому рівні. Головні тези ботів:
- 1. Все погано. Україні п**дець.
- 2. Захід кинув Україну. Треба домовлятися з Росією.
- 3. Хай за Зеленського і олігархів гинуть на війні його друзі та нардепи.
Головні цілі:
- 1. Посіяти зневіру серед українців.
- 2. Гіперболізувати тимчасові проблеми і переконати якусь частину населення, що не треба воювати, а краще погодитися на умови Росії.
- 3. Зірвати не лише мобілізацію, а й посилити ухилянтські настрої.
Все це велика інформаційно-психологична гра росіян проти нас. І дуже погано, що багато хто цього не розуміють. А ще гірше те, що велика кількість довб**обів з влади їм ще й підіграють заради своїх особистих меркантильних інтересів.
Джерело: Telegram-канал Борислава Берези.
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