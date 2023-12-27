Екснардеп Борислав Береза розповів, про що пишуть російські боти в мережі

Такої кількості російських ботів у телеграмі, фейсбуці та YouTube, як в останній час, я давно не бачив. І вони використовують українську на високому рівні. Головні тези ботів:

1. Все погано. Україні п**дець.

2. Захід кинув Україну. Треба домовлятися з Росією.

3. Хай за Зеленського і олігархів гинуть на війні його друзі та нардепи.

Головні цілі:

1. Посіяти зневіру серед українців.

2. Гіперболізувати тимчасові проблеми і переконати якусь частину населення, що не треба воювати, а краще погодитися на умови Росії.

3. Зірвати не лише мобілізацію, а й посилити ухилянтські настрої.

Все це велика інформаційно-психологична гра росіян проти нас. І дуже погано, що багато хто цього не розуміють. А ще гірше те, що велика кількість довб**обів з влади їм ще й підіграють заради своїх особистих меркантильних інтересів.

Джерело: Telegram-канал Борислава Берези.