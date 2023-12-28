Штошь. А теперь поговорим о возможной мобилизации в количестве 500 000 человек. Я не буду говорить ничего с точки зрения нужно или нет. Сможем или нет. Призовем или нет. Я человек гражданский, я могу говорить только об обеспечении этих 500 000 людей всем необходимым. Мы не говорим об оружии. Мы говорим только о тыловом обеспечении: еда, вода, одежда летняя, одежда зимняя, обувь, броня, шлемы, топливо, медицина.

А теперь вопрос. А у нас есть все это на складах Министерства обороны? Я отвечу на этот вопрос. Есть только достаточное количество мужских трусов. Здесь, простите, но правда. И то, их хватит только, если идущие на ротацию будут их сдавать.

А теперь вопрос.

Почему сейчас в авральном порядке не начинают запускать новые конкурентные процедуры по Прозорро. В какой момент все волонтеры снова будут бегать и искать броню, каски, одежду? Почему украинские производители сейчас находятся в состоянии заморозки производств, потому что нет заказов Министерства обороны? Не планируется ли потом в авральном порядке закупать у Турции, потому что это мы уже проходили? Почему никто не хочет думать об экономике Украины и загружать украинские производства необходимыми заказами? Когда все это будет происходить, потому что производственный цикл никто не отменял?

Вопросы риторические. Но мне очень больно наблюдать, как разрушают то хорошее, что было сделано за последние полгода.