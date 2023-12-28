Штош. А тепер поговоримо про можливу мобілізацію в кількості 500 000 осіб. Я не буду говорити нічого з точки зору потрібно чи ні. Зможемо чи ні. Призвемо чи ні. Я людина цивільна, я можу говорити лише про забезпечення цих 500 000 людей всім необхідним. Ми не говоримо про зброю. Ми говоримо лише про тилове забезпечення: їжа, вода, одяг літній, одяг зимовий, взуття, броня, шоломи, паливо, медицина.

А тепер питання. А у нас є все це на складах Міністерства оборони? Я відповім на це питання. Є лише достатня кількість чоловічих трусів. Тут, вибачте, але правда. І то, їх вистачить тільки, якщо ті, хто йде на ротацію будуть їх здавати.

А тепер питання.

Чому зараз в авральному порядку не починають запускати нові конкурентні процедури по Прозорро. В який момент всі волонтери будуть знову бігати та шукати броню, каски, одяг? Чому українські виробники зараз знаходяться в стані замороження виробництв, бо немає замовлень Міністерства оборони? Чи не планується потім в авральному порядку закуповувати в Туреччині, бо це ми вже проходили? Чому ніхто не хоче думати про економіку України, і завантажувати українські виробництва необхідними замовленнями? Коли все це буде відбуватися, бо виробничий цикл ніхто не відміняв?

Питання риторичні. Але мені дуже боляче спостерігати, як руйнують те хороше, що було зроблено за останні пів року.