Военный обозреватель Александр Коваленко про то, почему россиянам важно захватить Ивановское и какое это имеет значение в борьбе за "кормушку"

Бахмут… Точнее, Ивановское, в центре борьбы "кирзачей" за… корыто.

Итак. В районе Ивановского интенсифицировались действия в исполнении 11-й ОДШБр.

Информация о том, что РОВ по этому селу задействовали подразделения этой бригады поступила в районе 15 декабря. Это уже намекало на то, что у командования ВДВ есть свои планы на это село, что настораживает и вот почему.

На 1 декабря, 11-ю ОДШБр вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56-й и 83-й ОДШБр включили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантными войсками.

Российская десантура сейчас пытается абстрагироваться от остальных родов войск "сухопутчиков" и превратиться в нечто похожее на независимое по командованию формирование в составе ВС РФ. Централизация управления десантными войсками является первым шагом, по отделению данных подразделений, которые выпрыгивают из движущегося над землёй транспорта с криком "Гойда!", от всех остальных компонент не только с перспективой создания своего центра управления, но и бюджетом.

То есть, в стане "кирзачей", начался деребан военного бюджета, который на период с 2023 на 2024-й рекордно вырос.

И именно Ивановское для командования ВДВ является местом, где они могут показать эффективность данной концепции. То есть, быстрый захват села в первом квартале 2024 будет для ВДВ приоритетом и ради доказательства живучести данной концепции, но, в первую очередь за возможность получить большее именное корыто, они готовы стереть 11-ю ОДШБр из далёкого Улан-Удэ, в "ноль", но добиться результата в максимально сжатые сроки.

Село Ивановское на карте

Данную цель осложняет то, что накануне в районе Ивановского 102-й МСП 150-й МСД слил несколько позиций и особой опоры у десантуры в этом направлении не будет, а следовательно и результат будет достижим только большой кровью.

Из всего вышеизложенного можно сделать как минимум два вывода. Один более-менее позитивный, другой, мягко говоря, негативный.

Негативная сторона в том, что взятие Ивановского для командования ВДВ становится делом принципа и они не пожалеют мяса, чтобы им закидать село. До, так называемых, выборов президента РФ они хотят показать, насколько эффективно могут действовать отдельно от "центра принятия решений" на Фрунзенской набережной, а потому, наших парней после НГ в районе Ивановского может ожидать просто дичайший набег полосатого мяса.

Позитивный момент в том, что внутри российской армейской структуры началась борьба за корыто не просто между видами вооружённых сил, моряками, сухопутчиками и авиацией, но и внутреннее разделение родов войск, по принципу, такого себе, внутриструктурного ЧВК, со своим командованием и своей кормушкой.

В то время как Сергей Шойгу, казалось бы, смог приструнить внесистемные формирования, по типу кизяков, ТрВ, ЧВК и прочей шушеры, введя их в подчинение Фрунзенской, внутри самого "кирпича" на набережной, начался разброд и шатание, как только унюхали возможность урвать в эпоху обнищания страны, корыто побольше и как в последний раз за него начали грызться.

С одной стороны, тенденция хорошая, с другой, нашим защитникам от того в ближайшее время легче не будет.

Слава героям, які стримують цю навалу та слава нації!

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