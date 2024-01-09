Офицер ВСУ и волонтер рассказал, с какими проблемами можно столкнуться во время усиления мобилизации и что будет, если этого не сделать

О мобилизации. Мы можем отразить ситуацию с врагом и разделить на ценности и умножить на финансовые и другие ресурсы.

Начнём с ценностей. Враг как общество меньше ценит человеческую жизнь и имеет больший мобилизационный ресурс. При этом украинские пассионарии и герои давно уже либо в армии, либо погибли, ранены или в плену.

Финансовые возможности РФ значительно больше, особенно при том, что Украина зависит от помощи Запада, которая все не идет. Теперь вспомним, как анализировали наши и Западные аналитики мобилизационные возможности РФ и отразим себя.

Мобилизовать людей можно. Вопрос стоит в их обучении, наличии командиров среднего и низшего звена, способных ими управлять, а самый главный вопрос, как их вооружить.

Не просто снабдить формой, брониками, трусами, гражданским транспортом, а вооружить.

Когда моя "плохая" бригада отправлялась на разные участки фронта отдельными батальонами, то мы частично снабжали себя вооружением сами, через разные механизмы, государственные предприятия, мэров городов. Потом у нас появилось трофейное вооружение, мы сами искали командиров, расчеты, учили их.

Первая САУ Богдана была разобрана в первые дни войны, ее восстановили и первый расчет мы искали по всему ВСУ, из тех, кто принимал участие в заводских испытаниях, а ведущего инженера Краматорского завода, который принимал участие в ее создании, нашли на блок посту в Западной Украине, потому что его мобилизовали. Забрали и присоединили к Гармате.

После этого этой единственной САУ валили под Кривым Рогом, на Харьковщине, Херсонщине, по острову Змеиный и доказали ее эффективность. Параллельно начали готовить запасные расчеты, а когда Государство поняло, что нам нужно Украинское САУ, то мы создали первый дивизион, научили людей, и у нас наибольший коэффициент применения 155 миллиметра. Мы их обслуживали, мы этим занимались.

Не менее интересная история с нашим танковым батальоном, он создался полностью из трофейных танков, потом пришли три окурка из Польши, мы нашли экипажи, комбата, этот танковый батальон был постоянно придан, но мы его не бросали, а помогали, ремонтировали.

Никакого ПТРК в моей бригаде не дало МО. Но наши подразделения защищали Киев, Кривой Рог, останавливали наступление на Антоновский плацдарм.

Я на примере своей и других бригад понимаю, что мотивированные что-то делать заканчиваются, их закончили. А кто будет вооружать новых мобилизованных, чем, в условиях, недостающих снарядов и техники на уже имеющихся в армии..? ХЗ.

Дальше зарплаты. Мы не можем закупить, отремонтировать или модернизировать достаточно даже старой бронетехники, я уже не говорю о новой. У нас легкового транспорта не хватает. У нас одна мина на запрещение действия в некоторых подразделениях. Ну мобилизуем мы еще 500 000. А чем вооружать? Где учить, где брать командиров, когда у нас командиров бригад отстраняют пачками. А зарплаты плати. То есть, не факт, что мы сможем эффективно применить мобилизованных, кроме тех, которые пополнят потери в бригадах, а зарплаты плати. Это неэффективное применение расходов, ложащихся на бюджет.

Перед тем, как проводить мобилизацию, а она нужна, мы должны задать себе жесткие вопросы и дать ответ:

А) Зарплаты.

Б) Вооружение и боеприпасы.

В) Командиры, которые будут ими командовать и обучать.

Я мог бы еще задать ряд вопросов, но пока не дать ответ хотя бы на эти три, то не надо и начинать.

Если мы хотим не проиграть, не выиграть, а именно не проиграть, то должны начать мыслить реальным понятийным аппаратом: финансы, ресурсы и их грамотное применение.

Иначе нас ждет катастрофа, выйти из которой мы сможем только человеческими жизнями. А это уменьшает достижение нашей стратегической цели – сохранение Нации и Государства.