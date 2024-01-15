Политолог, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний рассказал о том, что происходит вокруг "Укринкома"

Регулярно вижу публикации, расследование журналистов о том, как банкиры либо отмывают средства через финансовые учреждения, либо их банкротят, чтобы украсть деньги. Уверен, что во время войны все средства должны идти на финансирование украинского ВПК, в поддержку ВСУ. Банкиры должны кредитовать экономику страны, а не выводить миллиарды в оффшоры. Если бы был хотя бы один случай, когда такого человека привлекли к ответственности, то, думаю, финансовых махинаций в стране стало бы меньше.

На этот раз обращу внимание на ситуацию с "Укринбанком", потому что там замешаны известные лица и даже бывшие американские конгрессмены. Пока в стране продолжается громкий судебный процесс над Игорем Коломойским, бывший менеджмент "Укринбанка" не оставляет попыток через суды забрать у государства банк, который сам когда-то и довел до состояния неплатежеспособности.

Еще в 2015 году НБУ вывел банк с рынка, но судебные процессы продолжаются до сих пор. В истории есть интересный факт: после того, как банк был признан неплатежеспособным, Фонд гарантирования вкладов провел расчеты с вкладчиками, выплатив людям 1,8 млрд. грн. Уже после того, как фонд частично покрыл долги перед вкладчиками, бывший менеджмент банка, пользуясь промежуточным решением суда, созвал заседание наблюдательного совета и создал на месте банка обычное ПАО "Укринком", которое уже 8 лет называет правопреемником "Укринбанка".

Здесь следует добавить, что все суды на тему правопреемства ПАО "Укринком" уже проиграло. Верховный Суд в июле 2023 года принял окончательное решение по этой теме, в котором подчеркнул, что такого понятия как "правопреемство банка" не существует, а распоряжаться имуществом "Укринбанка" может только Фонд гарантирования вкладов, а не какое-либо ПАО.

Теперь же компания "Укринком", называющая себя правопреемником "Укринбанка", просит Верховный суд стать банкротом. Вероятно, для того чтобы продолжать блокировать доступ к имуществу "Укринбанка" представителям ФГВФО. Само банкротство также выглядит как фиктивное, потому что в качестве причины для банкротства ПАО "Укринком" называет невозможность вернуть долг бывшему подрядчику по ремонту в 100 000 грн. Эта же финансовая компания претендует на государственные 1,8 млрд. грн. и имущество "Укринбанка".

Параллельно с этим бывшие владельцы "Укринбанка" во главе с бывшим председателем наблюдательного совета Владимиром Клименко ведут очень некрасивую игру, которая действительно вредит государству. Сейчас, похоже, бывший менеджмент банка решил запугать украинский суд, а именно судей Верховного суда, американским "конгрессменом", который вроде бы очень озабочен делом "Укринкома" и раздает интервью у украинских СМИ на эту тему.

Объяснение этой обеспокоенности очень простое: "Укринком" нанял адвокатскую компанию бывшего конгрессмена для защиты своих интересов. И использует статус бывшего конгрессмена Джеймса Слэттери, чтобы давить на украинский суд.

Но на самом деле конгрессменом он был давно — с 1883 по 1995 год, а сегодня адвокат, и на территории Украины ведет адвокатскую деятельность, а не политическую. Конгресс никогда не будет отстаивать интересы конкретного юрлица или банка, как сейчас делает Джеймс Слэттери. Тем более невиданная история, чтобы конгрессмен помогал бывшим владельцам банка сохранить выведенные из банка деньги.

Наверное, бывший конгрессмен – последний аргумент бывших владельцев "Укринкома", чтобы повлиять на суд. Потому что юридическая сторона вопроса не на их стороне. Дело в том, что Верховный суд уже слушал спор, аналогичный ситуации "Укринкома", это кейс "Златобанка". История там такова: НБУ отнес "Златобанк" в категорию неплатежеспособных 13 февраля 2015 года, в мае 2016 решил его ликвидировать.

Бывшие акционеры "Златобанка" добились через суд отмены решения о неплатежеспособности банка, и в 2019 году переименовали банк в ПАО "Злато", изменили местонахождение юридического лица. Но Верховный суд в итоге вернул банк государству. И после этого, как и "Укринком", попытались начать процедуру банкротства как обычной компании, а не банка по процедуре Кодекса о банкротстве. В ноябре 2021 года Фонд гарантирования вкладов остановил банкротство "Златобанка", вернул банк в правовое поле и продолжил его ликвидацию.

Также суд отказал бывшим банкам и компенсации, правомерность этого решения подтвердил в ноябре 2023 года и Верховный суд.

Пока рано делать какие-то выводы в этой ситуации. Следует подождать Верховного суда решения суда, слушание состоится уже 17 января. Но, по моему мнению, во время войны у государства нет лишних средств, которые можно выделить на компенсацию бывшим владельцам банка, который не работает более 7 лет.