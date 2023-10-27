Не может погасить долг в 100 000 грн: "Бизнес Телеграф" узнал шокирующие детали дела о банкротстве "Укринкома"

НБУ вывел Укринбанк с рынка 7 лет назад, но конфликт все еще тянется

5 октября этого года Верховный суд рассматривал дело, за которым внимательно следят участники банковского рынка. Она касается попытки пойти в банкротство финансовой компании "Укринком", которую 7 лет назад создали бывшие владельцы "Укринбанка". В итоге Кассационный хозяйственный суд Верховного Суда не дал финкомпании пойти в банкротство и передал это производство в специальную судебную палату, функционирующую в ВСУ.

"Телеграф.Бизнес" уже неоднократно писал об этой скандальной истории. В этот раз мы решили внимательно изучить материалы суда и понять, почему финансовая компания, последние 7 лет воевавшая за активы банка с Фондом гарантирования вкладов, теперь спешит объявить себя банкротом, какие финансовые обязательства она не может выполнить и в чем суть истории?

Оказывается, что финкомпания, претендующая на государственные 1,8 млрд грн и имущество "Укринбанка", просит суд разрешить ей пойти в банкротство, потому что не может выплатить долг в 100 000 грн. Это долг перед компанией, когда-то являвшейся подрядчиком по ремонту. Похоже, банкротство имеет признаки контролируемого, поэтому разберемся в истории более подробно.

Банк Шрёдингера

Еще в 2016 году НБУ принял решение о ликвидации "Укринбанка" и передал его в управление Фонда гарантирования вкладов. Впрочем, полноценно управлять имуществом банка государству до сих пор мешают его бывшие собственники.

Уже после признания "Укринбанка" неплатежеспособным, а также после того, как ФГВФЛ провел расчеты с вкладчиками "Укринбанка" на сумму в 1,8 млрд грн, бывшие акционеры банка вывели его из-под контроля государства. Используя решение суда о формальном процедурном нарушении во время ликвидации "Укринбанка", бывшие владельцы перерегистрировали юридический адрес банка в Северодонецк (сейчас этот город — под оккупацией), а в ЕГР название и статус юридического лица "Укринбанк" сменили на обычное ПАО под новым названием. "Украинская инновационная компания" ("Укринком").

После этих действий ПАО провозгласило себя "правопреемником" банка. Все это время в судах финансовая компания "Укринком" пытается отсудить у государства в лице Фонда гарантирования вклада принадлежащее банку имущество. А также заставить бывших заемщиков банка возвращать долги не государству в лице Фонда, а финкомпании "Укринком".

В 2023 году аргумент о "правопреемстве" финкомпании окончательно разрушила Большая Палата Верховного суда. В решении от 19 июля Большая Палата ВС отказалась пересматривать свое решение от 2019 года и вторично подтвердила, что финансовая компания "Укринком" не может быть правопреемницей "Укринбанка", потому что в принципе нет такого понятия, как правопреемство банков. Но признала, что единственным уполномоченным лицом, имеющим право принимать решения от имени "Укринбанка", является Фонд гарантирования вкладов.

Теперь финкомпания спешит уйти в банкротство.

Суть банкротства шокирует

Оказывается, что разрушить мощную финансовую компанию, которая уже 7 лет воюет с Фондом гарантирования вкладов и заявляет о готовности выплачивать вкладчикам многомиллиардные долги, может довести до неплатежеспособности бывший подрядчик по ремонту.

Суть дела о банкротстве касается долга только в 101 238 грн 99 коп, которое "Укринком" не может покрыть перед таким ООО "ЮС-Металл". Как говорится в материалах суда, данная компания является бывшим подрядчиком ПАО "Укринком".

Обратившийся в Хозяйственный суд Луганской области с заявлением без номера и без даты об открытии производства по делу о банкротстве должника — ПАО "Украинская инновационная компания".

В основание заявления об открытии производства ООО "ЮС-Метал" указано, что 13.01.2020 между должником и кредитором заключен договор подряда, согласно условиям которого подрядчик (кредитор по делу) обязался до 01.02.2020 осуществить ремонтно-строительные работы шестого этажа офисных помещений в здании на ул. Вознесенский спуск, дом. 10-А в Киеве (бывшее здание "Укринбанка"), а заказчик (должник по делу) обязался оплатить стоимость работ.

Подрядчик выполнил свои обязательства по договору и осуществил ремонтно-строительные работы шестого этажа офисных помещений, о чем стороны подписали акт сдачи-приемки выполненных работ от 1 февраля 2020 года. Но ОАО "Укринком" не смог найти 101 000 грн и с подрядчиком не рассчитался. Теперь же подрядчик просит отправить финкомпанию "Укринком" в банкротство. И финкомпания, как видим, с этим полностью согласна.

Напомним, по данным ФГВФЛ, на сегодняшний день требования вкладчиков "Укринбанка" достигают почти 3 млрд грн. Это и те 1,8 млрд грн, которые Фонд выплатил вкладчикам в рамках гарантий, взяв ссуду в государственном бюджете, и которые сейчас крайне нужны стране в условиях войны. А также более 607 млн грн, которые до сих пор не получили вкладчики банка по своим вкладам более чем в 200 000 грн.

Интересно, кто и за счет каких активов будет погашать эти долги, если "Укринком" пойдет в банкротство?

Выдержит ли карточный дом

Какой еще козырь может дать "банкротство" бывшим владельцам?

Похоже, перерегистрация "Укринбанка" в адрес в Северодонецке преследовала вполне конкретную цель. Ведь в таком случае все хозяйственные споры, касающиеся "Укринкома", будут рассматриваться конкретным судом — Хозяйственным судом Луганской области.

Там у бывшего главы наблюдательного совета Укринбанка Владимира Клименко, который сам родом из Луганска, все хорошо, не так давно, например, именно этот суд… запретил возвращать "Укринбанк" под контроль государства в лице Фонда гарантирования вкладов. Именно так, первая судебная инстанция игнорирует два решения решения Верховного Суда и открывает окно для нанесения ущерба государству. Решение принимал судья Сергей Масловский.

Это тот самый судья, который 20 мая 2020 позволил "Укринкому" пойти в банкротство. А теперь это дело будет рассматривать специальная палата ВС.

Вероятно, получить "разрешение" на свое банкротство "Укринком" хочет в вполне конкретных целях. Ведь в таком случае все судебные дела, которые слушаются в настоящее время или возникнут в будущем, должны будут рассматриваться в рамках дела о банкротстве "Укринкома", будут рассматриваться... тем же...Хозяйственным судом Луганской области.

Для государства это означает, что оно так может и не получить доступ к активам банка. А также навсегда потерять около 2 млрд. грн., а вкладчики — свои средства. Без активов банка их невозможно вернуть.

Если суд не позволит этого сделать, то карточный домик "Укринкома", который финкомпания строила много лет, рухнет.

Фонд гарантирования сможет сохранить государственные деньги и окончательно решить проблему последнего "зомби-банка". Заседание специальной судебной палаты Верховного суда состоится уже 15 ноября, поэтому, вероятно, решение этой истории увидим совсем скоро.