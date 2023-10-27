Не може погасити борг у 100 000 грн: "Бізнес Телеграф" дізнався шокуючі деталі справи про банкрутство "Укрінкому"

НБУ вивів Укрінбанк з ринку 7 років тому, але конфлікт досі тягнеться

5 жовтня цього року Верховний суд розглядав справу, за якою уважно стежать учасники банківського ринку. Вона стосується спроби піти у банкрутство фінансової компанії "Укрінком", яку 7 років тому створили колишні власники "Укрінбанку". У підсумку Касаційний господарський суд Верховного Суду не дав фінкомпанії піти у банкрутство та передав це провадження до спеціальної судової палати, що функціонує в ВСУ.

"Телеграф.Бізнес" вже неодноразово писав про цю скандальну історію. Цього разу ми вирішили уважно вивчити матеріали суду та зрозуміти, чому фінансова компанія, яка останні 7 років воювала за активи банку з Фондом гарантування вкладів, тепер поспішає оголосити себе банкрутом, які фінансові зобов’язання вона не може виконати та у чому суть історії?

Виявляється, що фінкомпанія, яка претендує на державні 1,8 млрд грн та майно "Укрінбанку", просить суд дозволити їй піти у банкрутство, бо не може виплатити борг у 100 000 грн. Це борг перед компанією, яка колись була підрядником по ремонту. Схоже, банкрутство має ознаки контрольованого, тому розберемось в історії більш детально.

Банк Шредінгера

Ще в 2016 році НБУ ухвалив рішення про ліквідацію "Укрінбанку" та передав його в управління Фонду гарантування вкладів. Втім, повноцінно управляти майном банка державі досі заважають його колишні власники.

Вже після визнання "Укрінбанку" неплатоспроможним, а також після того, як ФГВФО провів розрахунки із вкладниками "Укрінбанку" на суму в 1,8 млрд грн, колишні акціонери банку вивели його з під контролю держави. Використовуючи рішення суду про формальне процедурне порушення під час ліквідації "Укрінбанку", колишні власники перереєстрували юридичну адресу банку в Сєвєродонецьк (зараз це місто — під окупацією), а у ЄДР назву і статус юридичної особи "Укрінбанк" змінили на звичайне ПАТ під новою назвою — "Українська інноваційна компанія" ("Укрінком").

Після цих дій ПАТ проголосило себе "правонаступником" банку. Весь цей час в судах фінансова компанія "Укрінком" намагається відсудити у держави в особі Фонду гарантування вкладу майно, яке належало банку. А також змусити колишніх позичальників банку повертати борги не державі в особі Фонду, а фінкомпанії "Укрінком".

В 2023 році аргумент про "правонаступництво" фінкомпанії остаточно зруйнувала Велика Палата Верховного суду. У рішенні від 19 липня Велика Палата ВС відмовилися переглядати переглядати своє попереднє рішення від 2019 року та вдруге підтвердила, що фінансова компанія "Укрінком" не може бути правонаступницею "Укрінбанку", бо в принципі немає такого поняття, як правонаступництво банків. Та визнала, що єдиною уповноваженою особою, яка має право приймати рішення від імені "Укрінбанку", є Фонд гарантування вкладів.

Тепер фінкомпанія поспішає піти у банкрутство.

Суть банкрутства шокує

Виявляється, що зруйнувати потужну фінансову компанію, яка вже 7 років воює з Фондом гарантування вкладів та заявляє про готовність виплачувати вкладникам багатомільярдні борги, легко може довести до неплатоспроможності колишній підрядник по ремонту.

Суть справи про банкрутство стосується боргу лише у 101 238 грн 99 коп, яке "Укрінком" не може покрити перед таким собі ТОВ "ЮС-Металл". Як йдеться в матеріалах суду, дана компанія є колишнім підрядником ПАТ "Укрінком".

Який звернувся до Господарського суду Луганської області з заявою без номеру та без дати про відкриття провадження у справі про банкрутство боржника — ПАТ "Українська інноваційна компанія".

В підставу заяви про відкриття провадження уТОВ "ЮС- Металл" зазначено, що 13.01.2020 між боржником та кредитором укладено договір підряду, відповідно до умов якого підрядник (кредитор по справі) зобов'язався до 01.02.2020 здійснити ремонтно-будівельні роботи шостого поверху офісних приміщень в будівлі по вул. Вознесенський узвіз, буд. 10-А у м. Києві (колишня будівля "Укрінбанку"), а замовник (боржник по справі) зобов'язався оплатити вартість робіт.

Підрядник виконав свої зобов'язання за договором і здійснив ремонтно — будівельні роботи шостого поверху офісних приміщень, про що сторони підписали акт здачі — приймання виконаних робіт від 1 лютого 2020 року. Але ПАТ "Укрінком"не зміг знайти 101 000 грн і з підрядником не розрахувався. Тепер же підрядник просить відправити фінкомпанію "Укрінком" в банкрутство. І фінкомпанія, як бачимо, з цим повністю згодна.

Нагадаємо, за даними ФГВФО, на сьогодні вимоги вкладників "Укрінбанку" сягають майже 3 млрд грн. Це і ті 1,8 млрд грн, які Фонд виплатив вкладникам у межах гарантій, взявши позику у державному бюджеті, та які зараз вкрай потрібні країні в умовах війни. А також понад 607 млн грн, які досі не отримали вкладники банку за своїми вкладами у понад 200 000 грн.

Цікаво, хто і за рахунок яких активів буде погашати ці борги, якщо "Укрінком" таки піде у банкрутство?

Чи витримає картковий будинок

Який ще козир може дати "банкрутство" колишнім власникам?

Схоже, перереєстрація "Укрінбанку" на адресу в Сєвєродонецьку мала цілком конкретну мету. Адже в такому разі всі господарські спори, які стосуються "Укрінкому", буде розглядати конкретний суд — Господарський суд Луганської області.

Там у колишнього голови наглядової ради Укрінбанку Володимира Клименка, який сам родом з Луганська, все добре, не так давно, наприклад, саме цей суд…заборонив повертати "Укрінбанк" під контроль держави в особі Фонду гарантування вкладів. Саме так, перша судова інстанція ігнорує два поспіль рішення Верховного Суду та відкриває вікно для нанесенню шкоди державі. Рішення ухвалював суддя Сергій Масловський.

Це той самий суддя, який 20 травня 2020 року дозволив "Укрінкому" піти у банкрутство. А тепер цю справу розглядатиме спеціальна палата ВС.

Ймовірно, отримати "дозвіл" на своє банкрутство "Укрінком" хоче з цілком конкретною метою. Адже в такому разі всі судові справи, які слухаються на теперішній час або виникнуть в майбутньому, повинні будуть розглядатися в рамках справи про банкрутство "Укрінкому", будуть розглядатися….тим самим…Господарським судом Луганської області.

Для держави це означає, що вона так може і не отримати доступ до активів банку. А також назавжди втратити близько 2 млрд грн, а вкладники — свої кошти. Без активів банку їх неможливо повернути.

Якщо суд не дозволить цього зробити, тоді картковий будиночок "Укрінкому", який фінкомпанія будувала багато років, рухне.

Фонд гарантування натомість зможе зберегти державні гроші та остаточно вирішити проблему останнього "зомбі-банку". Засідання спеціальної судової палата Верховного суду відбудеться вже 15 листопада, то ж, ймовірно, розв'язку цієї історії побачимо зовсім скоро.