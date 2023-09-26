История "Укринбанка". У государства есть шанс вернуть себе миллиарды, заблокированные в банке-зомби

На этой неделе Верховный Суд будет рассматривать дело о банкротстве ПАО "Укринком", освещающее одно неприглядное, но довольно распространенное в Украине явление: нежелание некоторых владельцев банков отвечать перед вкладчиками и государством.

ПАО "Укринком" — это компания, которую создал экс-владелец "Укринбанка" вскоре после того, как НБУ признал этот банк неплатежеспособным. Но ныне "Укринком", провозглашенный правопреемником "Укринбанка", и сам на грани банкротства. Впрочем, как говорят в финансовых кругах, банкротство — контролируемое, и цель его – еще раз, и теперь уже безвозвратно, избавиться от всех обязательств "Укринбанка".

Долги "Укрина"

НБУ признал "Укринбанк" неплатежеспособным в разгар прошлого банкопада — во времена, когда в банковской среде был мейнстримом принцип, озвученный одним нашим известным соотечественником: "Долги платят только трусы". Владельцы "Укринбанка" и сейчас доказывают живучесть этого принципа.

По разным данным, около 100 банков, которые выводились с рынка, до сих пор должны своим клиентам более 250 млрд грн, в том числе вкладчикам-физлицам, вклады которых превышали гарантированные в то время 200 тыс. грн*. Среди этих банков – и "Укрин", который в общей сложности задолжал около 3 млрд грн, 2/3 которых (1,8 миллиарда) должны быть возвращены государству.

Сейчас, во время войны, эти средства были бы весьма нелишними в госбюджете. Однако вместо передачи активов банка на погашение своих долгов все эти годы акционеры "Укрина" блокируют доступ к ним Фонда гарантирования вкладов и засыпают суды исками.

Как "Укринбанк" уклонился от обязательств

Сразу после признания ОАО "Укринбанк" неплатежеспособным и введения в нем временной администрации Фонд гарантирования вкладов рассчитался практически со всеми его вкладчиками, выплатив 1,8 млрд грн. Фактически это средства, которые Фонд в те годы заимствовал у государства и НБУ для выплат вкладчикам неплатежеспособных банков. Как только вкладчики получили средства от Фонда, акционеры "Укринбанка" начали обжалование вывода банка через суды и, получив соответствующее решение, в июле 2016 года пошли напрямик — внесли изменения в Единый государственный реестр (ЕГР), перерегистрировав его как небанковское финансовое учреждение и забрали активы под свой контроль. Банк был переименован в ПАО "Укринком", прописка изменена с Киева на Северодонецк (ныне оккупированный), а доступ Фонда гарантирования к активам, за счет которых должны возвращаться средства государству и кредиторам банка, заблокирован.

Не изменились только главный бенефициар и код в реестре. По факту перерегистрации Фонд подавал заявления в СБУ, Генпрокуратуру и НАБУ. Минюст даже отменил своим приказом действия регистратора, который провел процедуру, а СБУ открыло уголовное производство (№ 22018000000000303 ). Но непохоже, чтобы это произвело большое впечатление на акционеров "Укрина". Они забрали все, что имело хоть какую-то ликвидность, прежде всего (какая неожиданность!) недвижимость — по данным СМИ , на 700 млн грн по ценам 2016 г. по балансовой стоимости, — и продолжили деятельность уже как небанковское учреждение.

То есть без назойливого надзора со стороны регулятора и с собственным альтернативным видением того, кому и что они должны.

Чем это плохо для клиентов? Ну хотя бы тем, что только банковское законодательство защищает приоритетность интересов вкладчика как доверителя собственных средств финансовому учреждению. И в случае банкротства не позволяет банку в обход обычных клиентов отдать долги только связанным структурам по инсайдерским кредитам.

В то же время, как свидетельствуют многочисленные судебные дела, "Укринком" активно пытается взимать средства с заемщиков "Укринбанка".

"В Парламентскую спецкомиссию по защите инвесторов обратился ряд заемщиков бывшего "Укринбанка". Это крупные успешные предприятия, для которых ситуация вокруг "Укринбанка" создала серьезные проблемы. Ведь финансовая компания требует, чтобы заемщики платили деньги по кредитам ней, а не Фонду гарантирования вкладов. Несмотря на то, что Верховный Суд уже дважды принял решение в пользу государства, в 2019 и 2023 годах, и подчеркнул, что никакого "правопреемства" финансовой компании в этой ситуации нет. Более того, давление на бизнес со стороны финансовой компании сопровождается попытками рейдерских атак на бывших заемщиков. Бизнес готов возвращать кредиты — но государству в лице Фонда, впрочем, финкомпания не дает этого сделать. И вот такие шаги и реальные действия финкомпании, когда цель — забрать себе ликвидные активы "Укринбанка" и сразу обанкротиться, не выплатив при этом ничего вкладчикам, говорят о настоящих намерениях компании гораздо больше, чем любые их публичные заявления. Сейчас эта история выходит на финишную прямую", — объяснила ситуацию народный депутат, глава Парламентской спецкомиссии по защите инвесторов Галина Янченко.

История "Укрина" пишется в судах

Материалы по всем искам вокруг "Укринбанка" уже можно собрать во многотомник.

В 2019 году был момент, когда, казалось, точка в вопросе правопреемства "Укринбанка" наконец-то поставлена. Тогда Большая Палата Верховного Суда приняла решение , которым признала незаконной перерегистрацию "Укринбанка" (дело №925/698/16), а также определила, что "Прекращение банком банковской деятельности возможно исключительно в порядке, предусмотренном Законом о банках и Законом о гарантировании вкладов физических лиц…" и банковское законодательство не предусматривает правопреемство в случае ликвидации банка.

Если у кого-то еще оставались какие-то вопросы, то их снял парламент, спустя несколько месяцев приняв пакет изменений в банковское законодательство (Закон №590-IX, больше известный как "антиколомойский"), которым четко определено, что процедура вывода банка с рынка не может быть остановлена ни при каких обстоятельствах. И если акционеры видят нарушение своих прав при выводе финучреждения с рынка, они имеют право через суды добиваться финансовой компенсации, а остановка процедуры ликвидации банка невозможна.

По словам заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Виктора Новикова, эти решения стали поворотным моментом в вопросе "зомби-банков". Так в Фонде называют банки, вышедшие из-под контроля Фонда. "Решение Верховного Суда стало применяться судами при рассмотрении аналогичных дел, и это, вместе с изменениями в законодательство, помогло вернуть из серой зоны почти все "зомби-банки". Благодаря этому мы смогли начать подготовку исков к акционерам и другим связанным лицам о возмещении ущерба, нанесенного ими банкам", — говорит Новиков.

Очевидно, такой сценарий не устраивает акционеров "Укринбанка", уже второй раз пытающихся пойти в банкротство. Даже после принятия упомянутых решений появляются все новые и новые иски, в основе которых – попытка побудить правосудие отступить от выводов ВС. Очередная подобная попытка недавно провалилась в Большой Палате ВС. Но вряд ли на этом попытки акционеров прекратятся.

Единственный путь поставить точку в этой многолетней истории и вернуть деньги государству и кредиторам "Укринбанка" — его возвращение в правовое поле.

*на время действия военного положения и в течение 3 месяцев после его отмены в Украине действуют 100% гарантии по вкладам. После этого сумма гарантий по вкладам установлена на уровне 600 000 грн.