Бизнесмен и блогер Роман Шрайк о том, какие перспективы по военной помощи США Украине

Насчет помощи Украине, зависшей в Конгрессе США.

Напомню, что проект висит в Сенате. Условием его принятия республиканцы (все республиканцы, а не только трамписты) сделали ужесточение иммиграционных норм.

Разница в том, что нормальные республиканцы проблему с иммиграцией хотят решить, а трамписты — сохранить ее, чтобы использовать против Байдена.

Если проблема исчезнет, исчезнет и ключевой повод для критики. А им это не нужно. Трамписты уже полностью вошли в режим предвыборной кампании, главная цель которой — избрание их личного мессии президентом. Практика "чем хуже Байдену, тем лучше нам" вышла на новый уровень.

Поэтому упоротые требуют максимально жесткий вариант иммиграционной реформы.

Но в Сенате большее влияние имеют нормальные, поэтому есть шанс, что компромисс будет достигнут, и пакет, включающий помощь Украине, примут.

После этого проект попадет в Палату представителей, которая находится под влиянием трампистов, хоть их там и меньшинство.

Возможны несколько вариантов:

- проект тупо не рассмотрят,

- внесут правки и отправят обратно в Сенат,

- провалят,

- примут.

Все это чисто теоретически. Судя по заявлениям спикера Палаты, пакет будут валить (или править до неадекватного состояния) просто из-за электоральных соображений "чем хуже, тем лучше". Ведь только мессия может сделать правильную реформу, а не эти ваши байдены.

То есть ситуация довольно хреновая, но это не значит, что все пропало. В политике всегда появляются какие-то возможности.

Так что давайте идти шаг за шагом. Сейчас продолжаем ждать компромисса в Сенате, а потом посмотрим, что будет дальше.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка