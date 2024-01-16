Ситуация с военной помощью США хр**овая, но это не значит, что все пропало - Роман Шрайк
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Бизнесмен и блогер Роман Шрайк о том, какие перспективы по военной помощи США Украине
Насчет помощи Украине, зависшей в Конгрессе США.
Напомню, что проект висит в Сенате. Условием его принятия республиканцы (все республиканцы, а не только трамписты) сделали ужесточение иммиграционных норм.
Разница в том, что нормальные республиканцы проблему с иммиграцией хотят решить, а трамписты — сохранить ее, чтобы использовать против Байдена.
Если проблема исчезнет, исчезнет и ключевой повод для критики. А им это не нужно. Трамписты уже полностью вошли в режим предвыборной кампании, главная цель которой — избрание их личного мессии президентом. Практика "чем хуже Байдену, тем лучше нам" вышла на новый уровень.
Поэтому упоротые требуют максимально жесткий вариант иммиграционной реформы.
Но в Сенате большее влияние имеют нормальные, поэтому есть шанс, что компромисс будет достигнут, и пакет, включающий помощь Украине, примут.
После этого проект попадет в Палату представителей, которая находится под влиянием трампистов, хоть их там и меньшинство.
Возможны несколько вариантов:
- проект тупо не рассмотрят,
- внесут правки и отправят обратно в Сенат,
- провалят,
- примут.
Все это чисто теоретически. Судя по заявлениям спикера Палаты, пакет будут валить (или править до неадекватного состояния) просто из-за электоральных соображений "чем хуже, тем лучше". Ведь только мессия может сделать правильную реформу, а не эти ваши байдены.
То есть ситуация довольно хреновая, но это не значит, что все пропало. В политике всегда появляются какие-то возможности.
Так что давайте идти шаг за шагом. Сейчас продолжаем ждать компромисса в Сенате, а потом посмотрим, что будет дальше.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка
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