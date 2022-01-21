"Один народ"? Глава Федерации бокса Украины попал в скандал из-за слов об украинцах и россиянах (видео)

Глава Федерации бокса Украины заговорил о "едином народе" с россиянами.

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев записал совместное обращение с главой Федерации бокса Украины (ФБУ) Владимиром Продивусом, в котором заявили, что украинцы и россияне это "один народ".

Видео появилось в профиле Кремлева в Инстаграм.

В коротком ролике чиновники заявляют, что бокс объединяет и призвали "брать пример".

"Единые славяне, единый народ, братья", — говорит Продивус.

Стоит отметить, что Продивус поддерживал назначение Кремлева на пост президента AIBA в 2020 году. Тогда он говорил, что его российский коллега является лучшим кандидатом на этот пост.

Сам он занимает пост президента ФБУ с 2008 года, кроме того он с 2012 по 2014 год состоял в "Партии Регионов" и был народным депутатом от этой политсилы.

21 февраля 2014 года он вместе с рядом других нардепов объявили о выходе из "ПР".

Как сообщалось ранее, украинский боксер Александр Усик, который ранее попал в скандал из-за высказываний о Крыме, рассказал, что потерял многомиллионные контракты из-за своих взглядов и пожаловался, что рекламодатели в последнее время не горят желанием с ним работать.