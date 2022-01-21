"Один народ"? Глава Федерації боксу України потрапив у скандал через слова про українців і росіян (відео)

Глава Федерації боксу України заговорив про "єдиний народ" із росіянами.

Президент Міжнародної асоціації боксу (AIBA) Умар Кремльов записав спільне звернення з головою Федерації боксу України (ФБУ) Володимиром Продивусом, у якому вони заявили, що українці та росіяни це "один народ".

Відео з’явилося у профілі Кремльова в Інстаграм.

У короткому ролику чиновники заявляють, що бокс об’єднує та закликали "брати приклад".

"Єдині слов’яни, єдиний народ, брати", — каже Продивус.

Варто зазначити, що Продивус підтримував призначення Кремльова на пост президента AIBA у 2020 році. Тоді він казав, що його російський колега є найкращим кандидатом на цю посаду.

Сам він обіймає посаду президента ФБУ з 2008 року, крім того, він з 2012 по 2014 рік перебував у "Партії Регіонів" і був народним депутатом від цієї політсили.

21 лютого 2014 року він разом із низкою інших нардепів оголосили про вихід із "ПР".

Як повідомлялося раніше, український боксер Олександр Усик, який раніше потрапив у скандал через висловлювання про Крим, розповів, що втратив багатомільйонні контракти через свої погляди та поскаржився, що рекламодавці останнім часом не горять бажанням з ним працювати.