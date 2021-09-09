Вы не поверите: Рада упростила жизнь украинцам

Внесенная нардепами правка выглядит незначительной, но сильно облегчит жизнь простым украинцам

Народные депутаты Украины разрешили украинцам осуществлять на один банковский платеж меньше чем прежде, в этом поможет принятый законопроект № 5559.

В четверг, 9 сентября, 315 голосами "за" парламентарии внесли изменения в статью 14 закона Украины "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".

Формально поправка оказалась мизерной и звучит так, что ее действия не касаются "перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен, и отсутствии признаков связанности такой финансовой операции с другими финансовыми операциями, в сумме превышающие 5000 гривен".

Иными словами, если прежде лимит для операций с переводом наличных средств посредством банков или терминалов ограничивался 4999 гривнами, чтобы отправителем не заинтересовался финмониторинг, теперь этот лимит вырос на целую гривну.

Как написано в пояснительной записке законопроекта изменение вызвано тем, что отправителям неудобно использовать терминалы, поскольку не всегда имеют при себе требуемые законом 4999 гривен.

С другой стороны, это неудобно банкам и финучреждениям, которые вынуждены иметь новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 гривны, чтобы требования финмониторинга были соблюдены.

Санкции за нарушения требований финансового мониторинга устанавливались законом от 135 до 204 тысяч гривен.

Народные депутаты прислушались к аргументам автора законопроекта нардепа Игоря Фриса и поддержали увеличение лимита на 1 гривну – до 5000 грн.

Такой незначительный рост на деле поможет избежать при пересылке сумм кратных 5000 гривен "лишних" операций, так если прежде чтобы отправить 5 тысяч приходилось делать минимум 2 операции из-за лимита в 4999 гривен, теперь это можно будет сделать за 1 раз.

Впрочем, радоваться пока рано: закон принят Радой, но еще не подписан президентом, а значит и не уступил пока в силу.

Тем временем в Украине готовятся внедрить новую систему слежки за доходами граждан, согласно которой сумма расхождения между доходами и расходами будет облагаться 19,5% налогов.