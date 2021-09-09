Ви не повірите: Рада спростила життя українцям

Внесена нардепами правка виглядає незначною, але сильно полегшить життя простим українцям

Народні депутати України дозволили українцям здійснювати на один банківський платіж менше ніж раніше, в цьому допоможе прийнятий законопроект № 5559.

У четвер, 9 вересня, 315 голосами "за" парламентарі внесли зміни до статті 14 закону України "Про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансуванню тероризму".

Формально поправка виявилася мізерною і звучить так, що її дії не стосуються "переказу коштів готівкою в межах України в сумі, що не перевищує 5000 гривень, і відсутності ознак пов’язаності такої фінансової операції з іншими фінансовими операціями, які в сумі перевищують 5000 гривень".

Іншими словами, якщо раніше ліміт для операцій з перекладом готівкових коштів за допомогою банків або терміналів обмежувався 4999 гривнями, щоб відправником не зацікавився фінмоніторинг, тепер цей ліміт виріс на цілу гривню.

Як написано в пояснювальній записці законопроекту, зміна викликана тим, що відправникам незручно використовувати термінали, оскільки вони не завжди мають при собі необхідні законом 4999 гривень.

З іншого боку, це незручно банкам, які змушені мати нові сервіси програмного обслуговування для переводу здачі в розмірі 1 гривні, щоб вимоги фінмоніторингу були дотримані.

Санкції за порушення вимог фінансового моніторингу встановлювалися законом у розмірі від 135 до 204 тисяч гривень штрафу.

Народні депутати прислухалися до аргументів автора законопроекту нардепа Ігоря Фріса і підтримали збільшення ліміту на 1 гривню — до 5000 грн.

Такий незначний ріст на ділі допоможе уникнути "зайвих" операцій при пересиланні сум, кратних 5000 гривень, тож якщо раніше щоб відправити 5 тисяч доводилося робити мінімум 2 операції через ліміт в 4999 гривень, тепер це можна буде зробити за 1 раз.

Втім, радіти поки рано: закон прийнятий Радою, але ще не підписаний президентом, а значить і не вступив у дію.

Тим часом в Україні готуються впровадити нову систему стеження за доходами громадян, згідно з якою сума розбіжності між доходами і витратами буде обкладатися 19,5% податків.