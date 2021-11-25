Укр

Деньги просто исчезли: бывшая клиентка рассказала, как ее бросил "ПриватБанк"

Автор
Ольга Ганюкова
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Финучреждение не объяснило отказ от сотрудничества
Финучреждение не объяснило отказ от сотрудничества

Женщину удивило отношение банка к людям, с которым связывают длительные деловые отношения.

Бывшая клиентка "ПриватБанка" пожаловалась, что финучереждение без объяснений отказало ей в обслуживании.  

Об этом она написала на портале Минфин. 

По словам женщины, узнала она об этом случайно, когда 16 ноября с ее кредитной карты исчезли деньги, и она позвонила на горячую линию банка.

"Оставила заявку и на горячей линии, и в отделении. Через два дня перезвонил сотрудник Василий и в грубой, агрессивной форме предупредил, что если до вечера я не заберу деньги со счетов, то их попросту заблокируют. Объяснений касательно каких-либо нарушений мне не дал", — рассказала экс-клиентка "ПриватБанка".  

Она также утверждает, что является официально зарегистрированным физическим лицом-предпринимателем и имеет счет в "ПриватБанке", однако работать с ним не может, так как нет карт.

"Я много лет была клиенткой "ПриватБанка", вся деятельность ведётся официально, без нарушений. Мне странно такое отношение банка к людям, с которым связывают длительные деловые отношения. Плюс нарушение условий их же договора!" — резюмировала женщина.

В свою очередь, в банке заявили, что профильные специалисты провели детальную проверку и предоставили уже бывшей клиентке обратную связь. Хотя она это опровергает.

"У банка есть основания для прекращения дальнейшего сотрудничества. Ваше обслуживание в АО КБ "Приватбанк" приостановлено. Получение банковских услуг и обслуживание счетов в банке в дальнейшем будет невозможно", — заявили в "ПриватБанке".

Бывшая клиентка также утверждает, что таким образом банк полностью нарушил раздел 1.1.8. договора, согласно которому сотрудники финучереждения обязаны в письменной форме указать причину прекращения дальнейшего сотрудничества с клиентами. 

В самой формулировке этого раздела говорится, что о расторжении договора банк уведомляет клиента путем направления уведомления способом, согласованным сторонами. Также банк имеет право для различных целей направлять клиенту уведомление, используя любые указанные каналы связи по усмотрению банка: отправка СМС-сообщений на мобильный телефон клиента; сообщения с помощью мобильного приложения "Viber", почтовое письмо, телеграмма, сообщения по электронной почте, сообщения в банкоматах и терминалах самообслуживания, печать информации на чеках в POS-терминалах.

То есть нигде не указано, что банк обязан давать клиенту объяснения в письменной форме с указанием причины прекращения дальнейшего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжают обсуждать предложение президента Владимира Зеленского платить по тысяче гривен привитым от "короны". Активны в этом плане и мошенники — они уже успели придумать новый способ обмануть многих украинцев. В "ПриватБанке" дали простую инструкцию по защите от них. 

Теги:
#ПриватБанк #Договор #Деньги #Клиент
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