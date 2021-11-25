Гроші просто зникли: колишня клієнтка розповіла, як її покинув "ПриватБанк"

Жінку здивувало ставлення банку людей, з яким пов’язують тривалі ділові відносини.

Колишня клієнтка "ПриватБанку" поскаржилася, що фінустанова без пояснень відмовила їй в обслуговуванні.

Про це вона написала на порталі Мінфіну.

За словами жінки, дізналася вона про це випадково, коли 16 листопада з її кредитної картки зникли гроші, і вона зателефонувала на гарячу лінію банку.

"Залишила заявку і на гарячій лінії, і у відділенні. Через два дні передзвонив співробітник Василь та у грубій, агресивній формі попередив, що якщо до вечора я не заберу гроші з рахунків, то їх просто заблокують. Пояснень щодо будь-яких порушень мені не дав", — розповіла екс-клієнтка "ПриватБанку".

Вона також стверджує, що є офіційно зареєстрованою фізичною особою-підприємцем і має рахунок у "ПриватБанку", проте працювати з ним не може, оскільки немає карток.

"Я багато років була клієнткою "ПриватБанку", вся діяльність ведеться офіційно, без порушень. Мені дивним є таке ставлення банку до людей, з яким пов’язують тривалі ділові відносини. Плюс порушення умов їхнього ж договору!" — резюмувала жінка.

У свою чергу, у банку заявили, що профільні фахівці провели детальну перевірку та надали вже колишній клієнтці зворотний зв’язок. Хоча вона це спростовує.

"Банк має підстави для припинення подальшої співпраці. Ваше обслуговування у АТ КБ «Приватбанк» призупинено. Отримання банківських послуг та обслуговування рахунків у банку надалі буде неможливим», — заявили в "ПриватБанку".

Колишня клієнтка також стверджує, що таким чином банк повністю порушив 1.1.8. договору, згідно з яким співробітники фінустанови зобов’язані у письмовій формі вказати причину припинення подальшої співпраці з клієнтами.

У самому формулюванні цього розділу йдеться, що про розірвання договору банк повідомляє клієнта шляхом направлення повідомлення у спосіб, узгоджений сторонами. Також банк має право для різних цілей надсилати клієнту повідомлення, використовуючи будь-які зазначені канали зв’язку на розсуд банку: відправка СМС-повідомлень на мобільний телефон клієнта; повідомлення за допомогою мобільного додатка "Viber", поштовий лист, телеграма, повідомлення електронною поштою, повідомлення в банкоматах та терміналах самообслуговування, друк інформації на чеках у POS-терміналах.

Тобто ніде не зазначено, що банк зобов’язаний давати клієнту пояснення у письмовій формі із зазначенням причин припинення подальшої співпраці.

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