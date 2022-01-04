Укр

Подержанного плюшевого мишку продают за миллион гривен: что в нем особенного (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Продажа уникальной игрушки на аукционе
Продажа уникальной игрушки на аукционе

В мире было всего 150 таких игрушек

В России подержанного плюшевого мишку продают за миллион гривен.

Как сообщает Telegram-канал Mash, несмотря на то, что продажа игрушки осуществляется в Москве, жителям России его почему-то не отправляют.

Мишка панда от Луи Виттон
Мишка панда от Луи Виттон

В чем ценность этой игрушки? Оказывается мишка-панда с пластиковыми глазами, бархатным хвостиком и когтями из войлока был создан японским дизайнером Такаси Мураками, а сшит специалистами дома Луи Виттон.

Игрушка, которую продают за миллион гривен
Игрушка, которую продают за миллион гривен

Всего в 2009 году было изготовлено 150 таких игрушек и раскупили их с феноменальной скоростью. Каждый из них имеет свой уникальный номер.

Мишка был изготовлен в 2009 году
Мишка был изготовлен в 2009 году

На данный момент указанная панда является единственной игрушкой из этой серии, которая находится в продаже.

Каждая может иметь свой серийный номер
Каждая может иметь свой серийный номер

Теперь владелец мишки решил его продать. В объявлении отмечается, что игрушка продается как "бу-шная" и имеет потертость. Ее оригинальность была подтверждена магазином.

Объявления по продаже игрушки
Объявления по продаже игрушки

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Украине на аукционе продавали откровенные наряды Кристины Тишкун с огромным вырезом на груди, в котором скандальная девушка явилась на рабочую встречу во львовский городской совет.

Теги:
#Аукцион #Продажа #Панда #Медвежонок
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