Потриманого плюшевого ведмедика продають за мільйон гривень: що у ньому особливого (фото)
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У світі було лише 150 таких іграшок
В Росії потриманого плюшевого ведмедика продають за мільйон гривень.
Як повідомляє Telegram-канал "Mash", попри те, що продаж іграшки відбувається у Москві, жителям Росії його чомусь не відправляють.
У чому ж цінність цієї іграшки? Виявляється ведмедик-панда із пластиковими очима, оксамитовим хвостиком та кігтями із повсті був створений японським дизайнером Такасі Муракамі, а пошитий фахівцями будинку Луї Віттон.
Загалом у 2009 році було виготовлено 150 таких іграшок, і розкупили їх з феноменальною швидкістю. Кожна з них має свій унікальний номер.
Наразі вказана панда є єдиною іграшкою з цієї серії, яка перебуває у продажу.
Тепер власник ведмедика вирішив його продати. В оголошенні зазначається, що іграшка продається як уживана і має потертість. Її оригінальність була підтверджена магазином.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Україні на аукціоні продавали відверте вбрання Христини Тишкун з величезним вирізом на грудях, в якому скандальна дівчина з'явилася на робочу зустріч до львівської міської ради.
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