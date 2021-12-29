"А хрестик де?" Скандальну сукню помічниці заступника голови МОН виставлять на аукціон (фото)

Виручені гроші від продажу сукні підуть на благодійні ціни

Поява христини Тишкун, помічниці вже звільненого заступника голови міністра освіти Ігоря Гарбарука, у Львівській міськраді наробила чимало галасу. Вся справа — у надто відвертому вирізі чорної сукні, що швидко стала причиною обговорень та скандалів по всій країні. За кілька днів Тишкун вирішила віддати цю річ на благодійний аукціон.

Подробиці повідомив телеведучий каналу "Наш" Артем Никифоров на особистій Facebook-сторінці.

Як пояснив журналіст, в якості лоту сукня з'явиться під час вечірнього ефіру телеканалу 29 грудня. Ставку можна зробити до 18:00 у коментарях до публікації Никифорова у соцмережі.

Щоб брати участь в аукціоні, варто запропонувати ціну, що перебила б ставку "конкурентів", і написати напрямок, на який ви готові відправити заявлену суму. Найбільша ставка і буде визначена як переможець. Сукню Тишкун передадуть тому, хто виграв аукціон, лише після підтвердження переказу грошей на благодійну мету.

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Зазначимо, що "торги" за скандальну сукню ведуться досить мляво. За годину в коментарях з’явилося лише п’ять серйозних пропозицій, три з яких від журналістів каналу "Наш".

В аукціоні бере участь і сам Артем Никифоров, чия ставка сягнула вже 4000 гривень. Гроші він обіцяє перевести до Херсонської клінічної лікарні ім. Є. Є. Карабелєша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як звичайні українці відреагували на скандал, прозваний у народі "Циц*когейтом". Спойлер — ситуація стала джерелом натхнення для багатьох мемів та жартів.