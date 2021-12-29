"А крестик где?" Скандальное платье помощницы замглавы МОН выставят на аукцион (фото)

Вырученные деньги от продажи платья пойдут на благотворительные цены

Появление Кристины Тишкун, помощницы уже уволенного замглавы министра образования Игоря Гарбарука, во Львовском горсовете наделало немало шума. Все дело — в слишком откровенном вырезе черного платья, которое быстро стало причиной обсуждений и скандалов по всей стране. Спустя несколько дней Тишкун решила отдать эту вещь на благотворительный аукцион.

Подробности стали известны от телеведущего канала "Наш" Артема Никифорова на его личной Facebook-странице.

Как объяснил журналист, в качестве лота платье "сыграет" во время вечернего эфира телеканала 29 декабря. Ставку можно сделать до 18:00 в комментариях к публикации Никифорова в соцсети.

Чтобы участвовать в аукционе стоит предложить цену, что перебила бы ставку "конкурентов", и написать направление, на которое вы готовы отправить заявленную сумму. Самая большая ставка и будет определена в качестве победителя. Платье Тишкун передадут выигравшему аукцион лишь после подтверждения перевода денег на благотворительную цель.

Читайте также: Категория Lifestyle "Купол Рады рухнет и без миномета": Надежда Савченко удивила украинцев "ванильной" фотосессией Бывшая пленница Кремля перед Новым годом рассказала не о гражданской позиции или политике, а о различных "женских штучках"

Отметим, что "торги" за скандальное платье ведутся весьма вяло. За час в комментариях появилось лишь пять серьезных предложений, три из которых — от журналистов канала "Наш".

В аукционе учавствует и сам Артем Никифоров, чья ставка достигла уже 4000 гривен. Деньги он обещает перевести в Херсонскую клиническую больницу им. Е. Е. Карабелеша.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные украинцы отреагировали на скандал, прозванный в народе "Сис*когейтом". Спойлер — ситуация стала источником вдохновения для многих мемов и шуток.