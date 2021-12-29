Укр

"А крестик где?" Скандальное платье помощницы замглавы МОН выставят на аукцион (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Предмет одежды был обсуждением украинцев несколько суток Новость обновлена 29 декабря 2021, 16:56
Предмет одежды был обсуждением украинцев несколько суток

Вырученные деньги от продажи платья пойдут на благотворительные цены

Появление Кристины Тишкун, помощницы уже уволенного замглавы министра образования Игоря Гарбарука, во Львовском горсовете наделало немало шума. Все дело — в слишком откровенном вырезе черного платья, которое быстро стало причиной обсуждений и скандалов по всей стране. Спустя несколько дней Тишкун решила отдать эту вещь на благотворительный аукцион.

Подробности стали известны от телеведущего канала "Наш" Артема Никифорова на его личной Facebook-странице.

Как объяснил журналист, в качестве лота платье "сыграет" во время вечернего эфира телеканала 29 декабря. Ставку можно сделать до 18:00 в комментариях к публикации Никифорова в соцсети.

Чтобы участвовать в аукционе стоит предложить цену, что перебила бы ставку "конкурентов", и написать направление, на которое вы готовы отправить заявленную сумму. Самая большая ставка и будет определена в качестве победителя. Платье Тишкун передадут выигравшему аукцион лишь после подтверждения перевода денег на благотворительную цель.

Отметим, что "торги" за скандальное платье ведутся весьма вяло. За час в комментариях появилось лишь пять серьезных предложений, три из которых — от журналистов канала "Наш".

В аукционе учавствует и сам Артем Никифоров, чья ставка достигла уже 4000 гривен. Деньги он обещает перевести в Херсонскую клиническую больницу им. Е. Е. Карабелеша.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обычные украинцы отреагировали на скандал, прозванный в народе "Сис*когейтом". Спойлер — ситуация стала источником вдохновения для многих мемов и шуток.

Теги:
#Аукцион #Скандал #Минобразования #Благотворительность #Платье #МОН #Помощница
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