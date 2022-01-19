Доллар в Украине резко подорожал: в НБУ озвучили причину и дали прогноз
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Говорят, что доллар подскочил, в частности, из-за угроз России, но есть и другие причины
Качели с долларом, который в январе продемонстрировал скачок по отношению к гривне и по состоянию на 19 января составляет 28,41 грн, можно объяснить психологической причиной. Дескать участники валютного рынка среагировали на геополитический фактор и события в Украине на фоне угроз РФ.
Такое мнение озвучил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий, которого цитирует "Экономическая правда".
По словам эксперта, в январе усилился спрос на валюту со стороны нерезидентов на валютном рынке Украины.
"В частности, нерезиденты-инвесторы продали с начала года облигаций на общую сумму более 5 млрд грн и купили иностранную валюту на сумму $264 млн", — говорит Гелетий, считая, что этот дополнительный спрос был чреват последствиями для Украины, где имеют место быть и сезонные факторы.
Среди них:
- традиционно активные бюджетные расходы в декабре;
- уменьшение продаж валюты предприятиями АПК;
- объемы продажи валюты со стороны горно-металлургической отрасли – остаются на высоких уровнях.
В НБУ просят украинцев не паниковать и не скупать доллары: дескать, сейчас валютный рынок Украины устойчив к шокам и "обладает надежной макроэкономической основой".
Что же касается напряженной ситуации на границах с Украиной, то, продолжает Гелетий, НБУ учитывает данные риски еще с 2014 года, так что сюрпризов с гривней не будет.
В январе 2022-го в Нацбанке активно сглаживают курсовые колебания путем интервенций по продаже валюты на рынке.
Напомним, аналитик Вадим Иосуб дал свой прогноз по экономической ситуации в Украине специально для "Телеграфа".
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