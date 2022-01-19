Долар в Україні різко подорожчав: у НБУ озвучили причину та дали прогноз
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Кажуть, що долар підскочив, зокрема, через загрозу Росії, але є й інші причини
Гойдалку з доларом, який у січні продемонстрував стрибок щодо гривні та станом на 19 січня становить 28,41 грн, можна пояснити психологічною причиною. Мовляв, учасники валютного ринку зреагували на геополітичний фактор та події в Україні на тлі загроз РФ.
Таку думку висловив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, якого цитує "Економічна правда".
За словами експерта, у січні посилився попит на валюту з боку нерезидентів на валютному ринку України.
"Зокрема, нерезиденти-інвестори продали з початку року облігацій на загальну суму понад 5 млрд грн і купили іноземну валюту на суму $264 млн", — говорить Гелетій, вважаючи, що цей додатковий попит був чреватий наслідками для України, де мають місце і сезонні фактори.
Серед них:
- зазвичай активні бюджетні витрати у грудні;
- зменшення продажу валюти підприємствами АПК;
- обсяги продажу валюти з боку гірничо-металургійної галузі залишаються на високих рівнях.
У НБУ просять українців не панікувати і не скуповувати долари: мовляв, зараз валютний ринок України стійкий до шоків і "має надійну макроекономічну основу".
Що ж до напруженої ситуації на кордонах з Україною, то, продовжує Гелетій, НБУ враховує дані ризики ще з 2014 року, тож сюрпризів із гривнею не буде.
У січні 2022-го у Нацбанк активно згладжує курсові коливання шляхом інтервенцій із продажу валюти на ринку.
Нагадаємо, аналітик Вадим Йосуб дав свій прогноз щодо економічної ситуації в Україні спеціально для "Телеграфа".
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