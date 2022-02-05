Укр

Гривна попала в ТОП-6 самых недооцененных валют мира по индексу Биг Мака

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
26
Гривна недооценена на 58%
Гривна недооценена на 58%

Российский рубль также вошел в список с показателем в 70%

Украинская гривна попала в рейтинг самых недооцененных валют мира по Индексу Биг-Мака и заняла там шестое место.

Информацию об обновлении индекса The Big Mac Index обнародовало издание The Economist.

Так, согласно указанным сведениям, в Украине цена на Big Mac составляет 69 грн, а в Америке – $5,81. Соответственно, предполагаемый курс гривны, учитывая паритет покупательной способности, должен составлять 11,88 грн/$. По этим расчетам, национальная валюта недооценена на 58,1% по отношению к американскому доллару.

Стоит отметить, что по сравнению со вторым месяцем лето гривна "подпрыгнула" на шестое место среди самых недооцененных валют, при том, что в июле она занимала восьмую позицию.

Кроме украинской национальной валюты в список недооцененных попали румынский лей (58,6%), малайзийский ринггит (58,9%), индонезийская рупия (59,3%), турецкая лира (67,9%), а также российский рубль (70 %).

Big Mac index
Big Mac index

Также отмечается, что согласно оценкам The Economist, только две мировые валюты переоценены по сравнению с американским долларом — это норвежская крона и швейцарский франк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов, одним из главных факторов, влияющих на просадку национальной украинской валюты является истерия, связанная с возможным вторжением России и началом полномасштабной войны.

Теги:
#Доллар #Валюта #Курс #Нацвалюта
Гривна недооценена на 58%
Деньги
Гривна попала в ТОП-6 самых недооцененных валют мира по индексу Биг Мака
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Гривна недооценена на 58%
Гривна попала в ТОП-6 самых недооцененных валют мира по индексу Биг Мака
Дата публикации
Категория
Через несколько недель украинцы будут встречать весну
Когда в Украину придет весна: прогноз синоптика
Дата публикации
Категория
Малышу нет и месяца
Вместо детского питания - самогон: у горе-матери на Одесчине забрали ребенка (видео)
Дата публикации
Категория
Денис Монастырский
Скандал с Трухиным: в сети не поверили "жесткому" заявлению Монастырского
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине
Для больных "короной" в Украине могут сократить сроки самоизоляции : подробности