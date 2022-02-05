Гривна попала в ТОП-6 самых недооцененных валют мира по индексу Биг Мака

Российский рубль также вошел в список с показателем в 70%

Украинская гривна попала в рейтинг самых недооцененных валют мира по Индексу Биг-Мака и заняла там шестое место.

Информацию об обновлении индекса The Big Mac Index обнародовало издание The Economist.

Так, согласно указанным сведениям, в Украине цена на Big Mac составляет 69 грн, а в Америке – $5,81. Соответственно, предполагаемый курс гривны, учитывая паритет покупательной способности, должен составлять 11,88 грн/$. По этим расчетам, национальная валюта недооценена на 58,1% по отношению к американскому доллару.

Стоит отметить, что по сравнению со вторым месяцем лето гривна "подпрыгнула" на шестое место среди самых недооцененных валют, при том, что в июле она занимала восьмую позицию.

Читайте также: Категория Деньги Почему дорожает доллар и кто в этом виноват? Украинская гривна во второй половине ноября здорово упала в цене — виноват ли в этом президент

Кроме украинской национальной валюты в список недооцененных попали румынский лей (58,6%), малайзийский ринггит (58,9%), индонезийская рупия (59,3%), турецкая лира (67,9%), а также российский рубль (70 %).

Big Mac index

Также отмечается, что согласно оценкам The Economist, только две мировые валюты переоценены по сравнению с американским долларом — это норвежская крона и швейцарский франк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению экспертов, одним из главных факторов, влияющих на просадку национальной украинской валюты является истерия, связанная с возможным вторжением России и началом полномасштабной войны.