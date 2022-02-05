Гривня потрапила до ТОП-6 найбільш недооцінених валют світу за індексом Біг Мака

Російський рубль також увійшов до списку з показником у 70%

Українська гривня потрапила до рейтингу самих недооцінених валют світу за Індексом Біг-Мака та зайняла там шосте місце.

Інформацію про оновлення індексу The Big Mac Index оприлюднило видання The Economist.

Так, згідно із вказаними відомостями, в Україні ціна на Big Mac складає 69 грн, а в Америці – $5,81. Відповідно, передбачуваний курс гривні, враховуючи паритет купівельної спроможності мав би складати 11,88 грн/$. За цими розрахунками, національна валюта є недооціненою на 58,1% щодо американського долара.

Варто зазначити, що у порівнянні з другим місяцем літа гривня "підстрибнула" на шосте місце серед самих недооцінених валют, при тому, що в липні вона займала восьму позицію.

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Окрім української національної валюти у список недооцінених потрапили румунський лей (58,6%), малайзійський рінггіт (58,9%), індонезійська рупія (59,3%), турецька ліра (67,9%), а також російський рубль (70%).

Big Mac index

Також зазначається, що згідно з оцінками The Economist, лише дві світові валюти є переоціненими у порівнянні з американським доларом - це норвезька крона та швейцарський франк.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку експертів одним з головних факторів, які впливають на просадку національної української валюти є істерія, пов'язана з можливим вторгненням Росії та початком повномасштабної війни.