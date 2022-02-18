Стало известно, о какой зарплате мечтают украинцы

Только 9% опрошенных украинцев считают, что заслуживают зарплаты более чем в 50 тысяч гривен

Почти 30% украинцев убеждены, что справедливая зарплата за работу, которую они выполняют, — это суммы от 20 до 30 тысяч гривен. Большинство из них — это граждане страны мужского пола, их 33,5%, женщины составили 24,1%.

Указанные выводы можно сделать согласно опросу, проведенному исследователями компании "Gradus", специально для портала "Деньги Сегодня".

Так, среди всех респондентов 28,6% считают приемлемой для себя зарплату в 20-30 тысяч гривен, 24,1% опрошенных украинцев убеждены, что заслуживают суммы в 15-20 тысяч гривен.

Стоит отметить, что среди всех опрошенных жителей Украины большинство — это женщины.

Кроме этого, в опросе прослеживается определенная закономерность, что чем больше город, в котором проживает респондент, тем выше зарплату он желает получать.

Ежемесячный доход в 10 тысяч гривен и ниже приемлемым для себя считают 4,1% опрошенных, среди которых большинство украинцев женского пола.

От 10 до 15 тысяч гривен мечтают зарабатывать 12,4% опрошенных жителей Украины, а еще 16,2% убеждены, что выполняют работу, которая стоит от 30 до 50 тысяч гривен.

Отметим также, что получать заработную плату более полусотни тысяч гривен хотят получать только 9% респондентов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за последний год зарплаты украинцев выросли на 20%, но цены на товары в стране при этом увеличиваются еще быстрее.