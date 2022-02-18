Стало відомо, про яку зарплату мріють українці

Лише 9% українців вважають, що заслуговують на зарплату у понад 50 тисяч гривень

Майже 30% українців переконані, що справедлива зарплата за роботу, яку вони виконують — це суми від 20 до 30 тисяч гривень. Більшість серед них — це громадяни країни чоловічої статі, їх 33,5%, жінки склали 24,1%.

Вказані висновки можна зробити згідно з опитуванням, що було проведено дослідниками компані "Gradus", проведеного ексклюзивно для порталу "Гроші Сьогодні".

Так, серед усіх респондентів 28,6% вважають прийнятною для себе зарплату у 20-30 тисяч гривень, 24,1% опитаних українців переконані, що заслуговують на суму у 15-20 тисяч гривень.

Варто також відзначити, що серед усіх опитаних жителів України більшість — це жінки.

Окрім цього в опитуванні прослідковується певна закономірність, що чим більше місто, в якому проживає респондент, тим вищу зарплату він бажає отримувати.

Щомісячний дохід у 10 тисяч гривень і нижче прийнятним для себе вважають 4,1% опитаних, серед яких більшість — українці жіночої статі.

Від 10 до 15 тисяч гривень мріють заробляти 12,4% опитаних жителів України, а ще 16,2% переконані, що виконують роботу, яка вартує від 30 до 50 тисяч гривень.

Зазначимо також, що отримувати заробітну плату більшу за півсотні тисяч гривень хочуть отримувати лише 9% респондентів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що упродовж останнього року зарплати українців зросли на 20%, але ціни на товари в країні при цьому збільшуються ще швидше.