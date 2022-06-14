Сотни тысяч украинцев остались без пенсий и соцвыплат

Украинцы оставшиеся в оккупации могут быть спокойны — деньги они получат, но для этого придется выехать

Около 600 тысяч украинцев, получающих пенсии и социальные выплаты и оказавшихся на временно оккупированных территориях, окажутся в июне без социальных выплат от государства, если не выедут в Украину.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире национального телемарафона во время своего визита в Ирпень во вторник, 14 июня.

Как призналась чиновница по их расчетам порядка 300 тысяч украинцев (малообеспеченные, инвалиды, многодетные семьи) не могут получить социальные выплаты на сумму порядка 0,5 млрд грн, также около 300 тысяч украинских пенсионеров не могут получить свои пенсии.

Марина Лазебная успокоила украинцев – эти деньги никуда не пропадут, они по-прежнему перечисляются на банковские счета и счета "Укрпочты" и получатели смогут воспользоваться этими средствами при выезде на подконтрольную Украине территорию.

Что до пенсий, то по словам министра тут существуют следующие механизмы:

перечисление денег на банковскую карточку, при ее наличии;

на имя пенсионера открывается счет в "Ощадбанке", которая сберегается на нем;

где это возможно, выплаты будут проводиться через почту.

При выезде на территорию Украины необходимо обратиться на горячую линию "Укрпочты" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для выплаты почтовым переводом либо в Пенсионный фонд для выплаты пенсии через "Ощадбанк" без открытия счета.

В целом Марина Лазебная призвала украинцев-получателей пенсий и соцвыплат выезжать на подконтрольную Украине территорию, пообещав помощь в получении жилья, оформлении документов и полагающихся выплат.

Тем временем в Украине восстановили возможность досрочного ухода на пенсию за 1,5 года до наступления пенсионного возраста, правда не для всех.