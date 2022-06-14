Сотні тисяч українців залишилися без пенсій та соцвиплат

Українці, що залишилися в окупації, можуть бути спокійні — гроші вони отримають, але для цього доведеться виїхати

Близько 600 тисяч українців, які отримують пенсії та соціальні виплати та опинилися на тимчасово окупованих територіях, опиняться у червні без соціальних виплат від держави, якщо не виїдуть до України.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі національного телемарафону під час свого візиту до Ірпені у вівторок, 14 червня.

Як зізналася чиновниця за їхніми розрахунками близько 300 тисяч українців (малозабезпечені, інваліди, багатодітні сім’ї) не можуть отримати соціальні виплати на суму близько 0,5 млрд. грн., також близько 300 тисяч українських пенсіонерів не можуть отримати свої пенсії.

Марина Лазебна заспокоїла українців – ці гроші нікуди не пропадуть, вони, як і раніше, перераховуються на банківські рахунки та рахунки "Укрпошти", і одержувачі зможуть скористатися цими коштами при виїзді на підконтрольну Україні територію.

Щодо пенсій, то, за словами міністра, тут існують такі механізми:

перерахування грошей на банківську картку, за її наявності;

на ім’я пенсіонера відкривається рахунок у "Ощадбанку", що зберігається на ньому;

де це можливо, виплати будуть проводитись через пошту.

При виїзді на територію України необхідно звернутися на гарячу лінію "Укрпошти" 0-800-503-753, 044-281-08-70, 044-281-08-71 для виплати поштовим переказом або Пенсійного фонду для виплати пенсії через "Ощад" без відкриття рахунку.

Загалом Марина Лазебна закликала українців-одержувачів пенсій і соцвиплат виїжджати на підконтрольну Україні територію, пообіцявши допомогу в отриманні житла, оформленні документів та виплат.

Тим часом в Україні відновили можливість дострокового виходу на пенсію за 1,5 роки до настання пенсійного віку, щоправда, не для всіх.