Цены на свинину продолжают расти – производители рассказали, что будет дальше

Всего за неделю цены на свинину выросли на 2 гривны

В сравнении с маем свинина в Украине подорожала в среднем на 10-18 гривен в зависимости от качества и вида. Так, свиная грудинка подорожала с 117,45 грн. за кг до 127,30 грн., лопатка с 118,77 грн. до 136,20 грн., а ошеек с 161,87 грн./кг до 174,55 грн./кг.

Об этом говорится в ежемесячном мониторинге цен на продукты от портала "Минфин".

Как рассказали "Телеграфу" в Ассоциации "Свиноводы Украины" в условиях боевых действий и инфляции они вынуждены поднимать цену на свою продукцию. Так, в середине июня средняя цена 1 кг "живого" веса свинины составила 57,5 грн, что на 2,2 грн дороже чем на 8 июня, и это уже четвертая неделя подряд, когда продолжается рост цен на свинину.

С другой стороны, как утверждают в Ассоциации, на украинский рынок хлынуло рекордное количество импортной свинины – за январь-май в Украину были ввезены 22 тысячи тонн свинины, что вдвое больше чем за тот же период 2021 года.

По мнению экспертов Ассоциации свиноводов, рост импорта свинины произошел за счет освобождения частных лиц-предпринимателей І-ІІІ единого налога от импортных пошлин и НДС.

"Хотя пока влияние активизации внешних поставок на внутренний рынок свинины и ценовую ситуацию на нем не критично, наращивание льготного импорта зажмет отечественных операторов рынка свинины в ценовые и налоговые тиски и поставит под риск дальнейшую работу отечественных производителей свинины", ― убеждены в Ассоциации "Свиноводы Украины".

Тем временем украинцам в текущем году прогнозируют общую инфляцию на уровне до 20%. А на отдельные продукты рост может составить до 30-40%.