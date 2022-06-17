Ціни на свинину продовжують зростати – виробники розповіли, що буде далі

Усього за тиждень ціни на свинину зросли на 2 гривні

У порівнянні з травнем свинина в Україні подорожчала в середньому на 10-18 гривень залежно від якості та виду. Так, свиняча грудинка подорожчала зі 117,45 грн. за кг до 127,30 грн., лопатка із 118,77 грн. до 136,20 грн., а нашийок із 161,87 грн./кг до 174,55 грн./кг.

Про це йдеться у щомісячному моніторингу цін на продукти від порталу "Мінфін".

Як розповіли "Телеграфу" в Асоціації "Свиноводи України" в умовах бойових дій та інфляції, вони змушені піднімати ціну на свою продукцію. Так, у середині червня середня ціна 1 кг "живої" ваги свинини склала 57,5 грн, що на 2,2 грн дорожче ніж на 8 червня, і це вже четвертий тиждень поспіль, коли продовжується зростання цін на свинину.

З іншого боку, як стверджують в Асоціації, на український ринок ринула рекордна кількість імпортної свинини – за січень-травень в Україну було ввезено 22 тисячі тонн свинини, що вдвічі більше, ніж за той же період 2021 року.

На думку експертів Асоціації свинарів, зростання імпорту свинини відбулося за рахунок звільнення приватних осіб-підприємців І-ІІІ єдиного податку від імпортних мит та ПДВ.

"Хоча поки що вплив активізації зовнішніх поставок на внутрішній ринок свинини та цінову ситуацію на ньому не критичний, нарощування пільгового імпорту затисне вітчизняних операторів ринку свинини в цінові та податкові тиски і поставить під ризик подальшу роботу вітчизняних виробників свинини", ― переконані в Асоціації "Свиноводи України" ".

Тим часом українцям цього року прогнозують загальну інфляцію на рівні до 20%. А на окремі продукти зростання може становити до 30-40%.