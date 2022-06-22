В НБУ назвали причину девальвации гривны – каким будет курс доллара летом

Действия НБУ привели к девальвации гривны в мае

На этой неделе наличный курс доллара продолжает падать по отношению к гривне. Только за день доллар потерял еще 10 копеек. Эта тенденция стала полной противоположностью резкой девальвации гривны в конце мая, когда за 1 доллара давали до 38 гривен вместо нынешних 35,5 грн.

Причину тогдашнего обесценивания нацвалюты назвал заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, представляя отчет о финансовой стабильности за июнь. По его словам виной тому – эмиссия гривны, направленная на финансирование дефицита госбюджета Украины.

"В течение последних недель, месяцев, мы видим усиление девальвационного давления. Мы видим увеличение объемов интервенций НБУ для поддержки фиксированного обменного курса", — заявил чиновник.

Как гласит отчет о финансовой стабильности за июнь, государственный дефицит вместо плановых показателей в 189 миллиардов гривен из-за российской агрессии достиг 744 миллиардов и преодолевать его помогает международная финансовая помощь и покупка НБУ военных облигаций. На покупку последних часто НБУ и "включает" печатный станок.

Вместе с тем экономический эксперт Александр Охрименко успокаивает украинцев – до осени не стоит ждать особых скачков курса доллара, все лето за него будут давать в районе 35-35,8 грн.

"Установившийся курс всех устраивает – НБУ, бизнес, экспортеров, даже в какой-то степени спекулянтов, поэтому колебания курса конечно будут, но в целом не более этого коридора", — считает Охрименко.

Вместе с тем другой экономический эксперт Алексей Кущ убежден, что доллар будет только дорожать по отношению к гривне и уже к середине июля может стоить 40 гривен за 1 доллар.