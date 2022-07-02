«Поможет» НБУ – почему курс доллара может обрушиться уже в июле

Чтобы помочь экономике НБУ может девальвировать гривну

С начала полномасштабной агрессии рф против Украины Национальный банк Украины установил официальный фиксированный курс доллара, который дополняется безналичным курсом для банков и наличным рынком заокеанской валюты.

Сложившаяся ситуация с наличием 3 курсов – фиксированного в 29,25 грн за доллар, межбанковского и наличного в 35,5 грн не раз критиковалось экономистами. В НБУ заявили, что готовы отказаться от фиксированного курса, но при соблюдении ряда условий.

По мнению руководителя отдела аналитики ГК Forex Club Андрея Шевчишина, это повлечет за собой девальвацию гривны и падение курса гривны к доллару до 38-40 гривен.

"Если в июле в страну придет макрофинансовая международная помощь это позволит Нацбанку провести девальвацию национальной валюты, имея в запасе достаточный объем золотовалютных резервов. В таком случае Национальный банк Украины может поднять курс межбанка, и мы увидим на рынке сдвиг. Но только в случае, когда сюда зайдут деньги, и Нацбанк сможет более свободно ими распоряжаться, получив запас прочности, – считает Андрей Шевчишин.

Таким образом удастся поддержать экспортеров, повысив курс доллара в их интересах, чтобы они могли выручить за свой товар больше гривны.

В то же время по мнению экспертов рост экспортной выручки позволит напротив, стабилизировать курс доллара, а возможно, даже снизит его до 31-32 гривен за доллар.