«Допоможе» НБУ – чому курс долара може обрушитися вже у липні

Щоб допомогти економіці НБУ може девальвувати гривню

З початку повномасштабної агресії Росії проти України Національний банк України встановив офіційний фіксований курс долара, який доповнюється безготівковим курсом для банків та готівковим ринком заокеанської валюти.

Ситуація, що склалася з наявністю 3 курсів – фіксованого в 29,25 грн за долар, міжбанківського та готівкового в 35,5 грн не раз критикувалося економістами. У НБУ заявили, що готові відмовитися від фіксованого курсу, але за дотримання низки умов.

На думку керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, це спричинить девальвацію гривні та падіння курсу гривні до долара до 38-40 гривень.

"Якщо в липні до країни прийде макрофінансова міжнародна допомога, це дозволить Нацбанку провести девальвацію національної валюти, маючи в запасі достатній обсяг золотовалютних резервів. У такому разі Національний банк України може підняти курс міжбанку, і ми побачимо на ринку зсув. Але тільки у разі, коли сюди зайдуть гроші, і Нацбанк зможе вільніше ними розпоряджатися, отримавши запас міцності, – вважає Андрій Шевчишин.

Таким чином, вдасться підтримати експортерів, підвищивши курс долара в їхніх інтересах, щоб вони могли виручити за свій товар більше гривні.

У той же час, на думку експертів, зростання експортної виручки дозволить навпаки, стабілізувати курс долара, а можливо, навіть знизить його до 31-32 гривень за долар.