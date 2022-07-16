Доллар на черном рынке дорожает: эксперт рассказал, что может кардинально изменить ситуацию

Экспорт зерна является одним из факторов, который может повлиять на курс национальной валюты по отношению к доллару

В последние дни ситуация на валютном рынке существенно изменилась. Только за 10 дней курс наличного доллара стал дороже на 2 гривны, однако сейчас он частично стабилизировался, а национальная валюта немного укрепилась. Эксперты отмечают, что еще больше усилить гривну могут два фактора.

Как пояснил директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, резкое удорожание курса валют в Украине спровоцировало сокращение потока наличной валюты из-за уменьшения операций "карточных туристов".

"Главной причиной падения гривны на наличном рынке является то, что самый большой в Украине ПриватБанк резко повысил курс валюты для карточных операций", – сказал он.

По мнению экономиста, курс национальной валюты сейчас крайне трудно считать рыночным, ведь сейчас цена на гривну формируется не за счет экспортеров и импортеров, а скупающее наличное население, чтобы держать ее в виде сбережений. По словам Вышлинского, украинцы очень сильно реагируют на неблагоприятные прогнозы экспертов по вероятному удорожанию доллара до 50-60 гривен и девальвации гривны.

Специалист также добавил, что в настоящее время усиление национальной валюты по отношению к американскому доллару зависит от двух факторов: международная финансовая помощь и анонсированное открытие портов для вывоза зерна.

Что касается расценок на черном рынке, то в первую выходную неделю, согласно данным "Минфина", американская валюта в цене просела. За сегодняшние сутки покупка одного доллара США обойдется в 37,05 гривен. В то же время продажи будут стоить 37,33 гривны, что на 21 копейку меньше, чем вчера.

"Черный" евро в субботу обойдется при покупке в 37,10 гривен, при этом продажа будет стоить 37,40 гривен.

В украинских банках цена на валюту осталась на уровне прошлых отметок:

Евро — 29,28 гривен;

Доллар США — 29,25 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экономический эксперт Алексей Кущ считает, что если НБУ примет решение "разморозить" фиксированный курс американской валюты, то доллар может подскочить до 60 гривен.