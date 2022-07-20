В Украине дорожает хлеб, но это не предел – что будет с ценами дальше

Рост цен на хлеб неминуем, хотя с начала года он и так подорожал в среднем на 15%

В Украине продолжается рост цен, который в этот раз добрался и до самого популярного продукта у украинцев – хлеба. Причем в цене вырос как пшеничный, так и ржаной.

Об этом сообщает портал "Минфин" в своем мониторинге цен на продукты. Так, хлеб пшеничный весом 650 грамм в среднем по супермаркетам стоит в июле 27,50 грн., хотя еще в прошлом месяце его цена была в среднем 26,41 грн. То есть за месяц хлеб подорожал более чем на гривну.

Также выросла цена пшеничного хлеба нарезного весом 600 грамм – с 27,66 грн. до 29,40 грн.

Подорожал и ржаной хлеб, к примеру, "Украинский Столичный" весом 950 грамм стоит в среднем в 35,40 грн., против 32,57 грн в июне. При этом ржаной "Бородиновский" весом в 300 грамм упал в цене более чем на 50 копеек – с 26,36 грн. до 25,80 грн.

В целом, по данным Госстата Украины, с начала года хлеб подорожал примерно на 15-20%:

1 кг пшеничного хлеба муки высшего сорта – с 33,6 грн в январе до 38,05 грн в июне;

1 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта – с 27,1 грн до 31,65 грн;

1 кг ржаного хлеба – с 29,7 грн до 33 грн.

Из-за российской агрессии урожай зерна в Украине в этом году может оказаться минимум на 20% ниже, чем в 2021 году. Так пшеницы может быть собрано порядка 19,5 млн тонн, что может повлиять на цены.