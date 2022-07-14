Урожай пшеницы в Украине будет гораздо меньше, чем ожидалось: что будет с ценами?

В Украине могут подорожать хлеб и мучные изделия из-за снижения урожая и общей тенденции к инфляции

Урожай украинской пшеницы в текущем году может составить 19,5 млн тонн, что примерно на 2 миллиона тонн меньше чем ожидалось ранее, при этом экспорт пшеницы может остаться прежним – 10 миллионов тонн.

Об этом сообщает Департамент сельского хозяйства США (USDA). При этом урожай кукурузы в Украине не должен быть ниже запланированного в 25 миллионов тонн, 9 миллионов из которых планируется экспортировать.

Однако из-за установленной рф блокады черноморских портов Украины, по словам президента Владимира Зеленского, наша страна не может вывезти 22 миллиона тонн зерна. Переговоры о возможном вывозе зерна с помощью Турции и ООН в Стамбуле продолжаются.

В целом USDA прогнозирует снижение мирового урожая пшеницы в 2022 году на 1,9 млн тонн – до 771,6 млн тонн и рост мирового урожая кукурузы на 100 тысяч тонн – до 1 млрд 185,9 млн тонн.

Меньший чем ожидалось, урожай пшеницы может повлиять на цены на муку и хлеб в Украине, так, по данным СМИ цены на муку в июле остаются нестабильными – килограммовая пачка муки ТМ "Хуторок" выросла в цене на 15 копеек – до 23,35 грн, в то время как 2-килограммовая пачка упала более чем на гривну – до 42,65 грн.

По данным НБУ продукты питания в Украине с начала года выросли в цене на 21,5% и рост цен до конца года наверняка продолжится.