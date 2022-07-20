В Україні дорожчає хліб, але це не межа – що буде з цінами далі

Зростання цін на хліб неминуче, хоча з початку року він і так подорожчав у середньому на 15%

В Україні продовжується зростання цін, яке цього разу дісталося і до найпопулярнішого продукту в українців – хліба. Причому в ціні виріс як пшеничний, так і житній.

Про це повідомляє портал "Мінфін" у своєму моніторингу цін на продукти. Так, хліб пшеничний вагою 650 грамів, у середньому по супермаркетах коштує у липні 27,50 грн., хоча ще минулого місяця його ціна була в середньому 26,41 грн. Тобто за місяць хліб подорожчав більш як на гривню.

Також зросла ціна пшеничного нарізного хліба вагою 600 грам – з 27,66 грн. до 29,40 грн.

Подорожчав і житній хліб, наприклад, "Український Московський" вагою 950 грам коштує в середньому 35,40 грн., проти 32,57 грн у червні. При цьому житній "Бородіновський" вагою 300 грам впав у ціні більш ніж на 50 копійок — з 26,36 грн. до 25,80 грн.

Загалом, за даними Держстату України, з початку року хліб подорожчав приблизно на 15-20%.

1 кг пшеничного хліба борошна вищого ґатунку – з 33,6 грн у січні до 38,05 грн у червні;

1 кг пшеничного хліба з борошна першого ґатунку – з 27,1 грн до 31,65 грн;

1 кг житнього хліба – з 29,7 до 33 грн.

Через російську агресію врожай зерна в Україні цього року може виявитися мінімум на 20% нижчим, ніж у 2021 році. Так пшениці може бути зібрано близько 19,5 млн. тонн, що може вплинути на ціни.