Вернется ли доллар на черном рынке к довоенным отметкам? Что говорит об этом свежий курс

На сегодняшний день эмиссия, то есть печатные станки, покрывают лишь незначительную часть дефицита валюты

Курс американского доллара уже никогда не вернется к довоенным отметкам. Такой неутешительный для украинцев прогноз сделал экс-министр экономики Тимофей Милованов, назвав надежды на уменьшение расценок на иностранную валюту "несбыточной мечтой".

Соответствующую информацию озвучил политик во время ежедневного телемарафона на украинских телеканалах. По его словам, ожидать, что курс доллара США вернется к цене, которая была до полномасштабного вторжения россии в Украину, не стоит, мол, более реалистичным является удешевление курса не менее чем до отметки в 36 гривен за доллар.

"Это несбыточная мечта. Курса по 29 больше не будет. Сейчас наличный курс я видел 39,5. Может быть осуществимой мечтой, что он вернется к 36 – официальному курсу Нацбанка. Особенно это произойдет, если например пойдет экспорт зерна в соответствии с соглашением о разблокировка портов. Или значительно увеличится международная финансовая помощь, или достаточно быстро закончится война. Если война будет продолжаться дольше, то на курс будет давление, чтобы оно росло", – пояснил Милованов.

Также он добавил, что из-за войны с россией и серьезных затрат на нее, в стране наблюдается дефицит бюджета и лишь незначительная его часть покрывается эмиссией, то есть печатным станком.

Данные, ежедневно демонстрируемые финансовым порталом "Минфин", слова экс-министра лишь подтверждают, ведь уменьшение цен на валюту в последние недели не наблюдается. Несмотря на подорожание доллара на черном рынке в течение предыдущей недели, он все же удержал свои позиции на прошлых пометках. В частности, в первый рабочий день недели, 25 июля, курс доллара США при покупке установлен на уровне 38,90 гривен. В то же время, продажа в понедельник обойдется в 39,50 гривен.

"Черный" евро в течение сегодняшних суток при покупке обойдется в 39,20 гривен. Продажа — 39,90 гривен. Следует отметить, что цены на евро в обменниках по сравнению со вчерашним днем также не изменились.

Цены на валюту в обменниках

Что касается официальных расценок, установленных Национальным банком Украины, то 25 июля ситуация выглядит так:

Американский доллар — 36,56 гривен;

Евро — 37,21 гривен.

Цены на валюту в банках Украины.

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