Чи повернеться долар на чорному ринку до довоєнних позначок? Що говорить про це свіжий курс

Наразі емісія, себто друкарські станки, покривають лише незначну частину дефіциту валюти

Курс американського долара вже ніколи не повернеться до довоєнних позначок. Такий невтішний для українців прогноз зробив ексміністр економіки Тимофій Милованов, назвавши сподівання стосовно зменшення розцінок на іноземну валюту "нездійсненною мрією".

Відповідну інформацію політик озвучив під час щоденного телемарафону на українських телеканалах. За його словами, очікувати, що курс долара США повернеться до ціни, яка була до повномасштабного вторгнення росії в Україну, не варто, мовляв, реалістичнішим є здешевлення курсу не менше ніж до позначки у 36 гривень за долар.

"Це нездійсненна мрія. Курсу по 29 більше не буде. Зараз готівковий курс я бачив 39,5. Може бути здійсненною мрією, що він повернеться наприклад до 36 – офіційного курсу Нацбанку. Особливо це станеться, якщо наприклад піде експорт зерна відповідно до угоди про розблокування портів. Або значно збільшиться міжнародна фінансова допомога, або достатньо швидко закінчиться війна. Якщо війна триватиме довше, то на курс буде тиск, щоб він зростав", – пояснив Милованов.

Також він додав, що через війну з россією та серйозні витрати на неї, в країні спостерігається дефіцит бюджету і лише незначна його частина покривається емісією, тобто друкарським станком.

Дані, які щоденно демонструє фінансовий портал "Мінфін", слова ексміністра лише підтверджують, адже зменшення цін на валюту останніми тижнями не спостерігається. Попри здорожчання долару на чорному ринку протягом попереднього тижня, він все ж утримав свої позиції на минулоденних позначках. Зокрема, у перший робочий день тижня, 25 липня, курс долара США під час купівля встановлено на рівні 38,90 гривень. Водночас продаж у понеділок обійдеться у 39,50 гривень.

"Чорний" євро упродовж сьогоднішньої доби під час купівлі коштуватиме 39,20 гривень. Продаж — 39,90 гривень. Варто відзначити, що ціни на євро в обмінниках у порівнянні з учорашнім днем також не змінилися.

Ціни на валюту в обмінниках

Що стосується офіційних розцінок, встановлених Національним банком України, то 25 липня ситуація виглядає так:

Американський долар — 36,56 гривень;

Євро — 37,21 гривень.

Ціни на валюту в українських банках

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