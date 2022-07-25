Курс доллара – как до войны не будет, а сколько станет?

Эксперты прогнозирую доллару новый курс после решения НБУ

По словам экс-министра экономики Тимофея Милованова, курс доллара в Украине уже никогда не упадет к довоенному уровню. О том, каким он может быть рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, держать стабильный курс НБУ может всего двумя путями – за счет экспортной выручки, которую можно продать на валютном рынке, и международной финансовой помощи. Однако обоих этих источников не хватает, Нацбанку даже пришлось продать часть своих золотовалютных резервов, упавших с начала войны с 31 до 22 миллиардов долларов.

Поэтому, объясняет Олег Пендзин, НБУ выпускает гривну для финансирования военных и прочих расходов госбюджета, но львиная ее доля в конечном итоге попадает на валютный рынок, а оттуда направляется на покупку импорта, часто фиктивного. В итоге курс доллара просто не мог уже до конца июля не взлететь до 40 гривен (а может и больше). НБУ предвосхитил очередное снижение курса.

Спасти гривну от девальвации может либо кратный – в несколько раз, рост украинского экспорта, либо выделение 40-50 миллиардов долларов, причем в качестве безвозвратной помощи, которые бы НБУ мог влиять на валютный рынок, успокаивая его и "чистя" от лишней гривны.

В целом последнюю неделю июля курс доллара начал с 39-39,5 грн.